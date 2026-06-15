Ο Ρίτσαρντ Σιάο, λίγο μετά τις πρώτες ερωτήσεις των δημοσιογράφων κατά την παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη, αποχώρησε από το πάνελ και παρακολούθησε την συνέντευξη Τύπου σαν απλός θεατής.

Ο Ρίτσαρντ Σιάο δεν έμεινε σε όλη την διάρκεια της παρουσίασης του Βασίλη Σπανούλη δίπλα από τον νέο προπονητή του Άρη.

Ο διοικητικός ηγέτης του Άρη, μετά την αρχική του τοποθέτηση στο πλαίσιο της παρουσίασης του Βασίλη Σπανούλη, περίμενε για λίγο και μετά τις πρώτες ερωτήσεις των δημοσιογράφων σε «Kill Bill» και Νίκο Ζήση, σηκώθηκε και κατέβηκε από το πάνελ, πηγαίνοντας στις θέσεις κάτω από αυτό, προκειμένου να παρακολουθήσει τη συνέχεια ως απλός θεατής.

Έτσι κι αλλιώς ήταν προγραμματισμένο να μην δεχθεί ερωτήσεις από τους εκπροσώπους του Τύπου ο Ρίτσαρντ Σιάο, οπότε ο ίδιος προτίμησε να μην μείνει απλά στο πάνελ και αποχώρησε από αυτό, ώστε όλα τα φώτα να είναι στους Βασίλη Σπανούλη και Νίκο Ζήση.

Η αποχώρηση του Ρίτσαρντ Σιάο από το πάνελ: