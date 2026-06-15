Ο πρόεδρος της ΚΑΕ Άρης Χάρης Παπαγεωργίου, καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος, Αγαπητός Διακογιάννης, αποκάλυψαν πως η χωρητικότητα του «Αλεξάνδρειου» την επόμενη χρονιά, θα αυξηθεί κατά 20%.

Πολύ σημαντική ήταν η πρώτη είδηση από τον πρόεδρο, Χάρη Παπαγεωργίου, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΚΑΕ Άρης, Αγαπητό Διακογίαννη.

Συγκεκριμένα αποκάλυψαν πως η χωρητικότητα του γηπέδου θα αυξηθεί την επόμενη χρονιά, κατά 20%! Επίσης τα εισιτήρια διαρκείας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου θα είναι διαθέσιμα από σήμερα.

Αναλυτικά όσα είπαν:

Χάρης Παπαγεωργίου: «Συμπληρώνεται ένας χρόνος από τη μεταβίβαση των εποχών και της νέας εποχής του Άρη. Είχαμε συμφωνήσει ότι η πρώτη σεζόν θα ήταν μεταβατική. Πρώτιστο ενδιαφέρον είχε το οικονομικό και ο μηδενισμός των χρεών. Δεύτερος στόχος ήταν η αξιόμαχη ομάδα στους ανταγωνιστικούς θεσμούς που συμμετείχαμε και τρίτο, το χτίσιμο διοικητικής δομής. Ομολογώ ότι ήταν επίπονη προσπάθεια και πιστεύω ότι οι στόχοι επιτεύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό. Υπάρχει αξιόμαχο στελεχιακό δυναμικό για να ανταποκριθεί στο επίπεδο της δουλειάς. Ο κόσμος της ομάδας αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή την προσπάθεια και βλέπω ότι αυτός ο ενθουσιασμός καθημερινά πολλαπλασιάζεται. Και με την έλευση του Βασίλη Σπανούλη έχουμε την αίσθηση ότι ο Άρης είναι έτοιμος να απογειωθεί. Χρειάζεται όμως σύνεση και υπομονή».

Ο Αγαπητός Διακογιάννης αρχικά αναφέρθηκε στον μηδενισμό των χρεών. «Ήταν μια δέσμευση και αφορά το πώς θέλουμε να χτίσουμε την ομάδα. Θέλουμε να χτίσουμε κάτι το οποίο θα προστατέψει την ομάδα και ό,τι γίνεται, γίνεται μέσα από μηδενικό δανεισμό δίχως το παραμικρό χρέος κι αυτό αφορά το μέλλον του συλλόγου. Μέσα στη σεζόν καταλάβαμε τη δυσκολία του εγχειρήματος το οποίο είχε να κάνει με πάσης φύσεως ζητήματα. Ήταν λοιπόν αναγκαίο πρώτα να αντιληφθούμε το σύστημα. Έτσι προσπαθήσαμε να χτίσουμε τις διαδικασίες οι οποίες θα διασφάλιζαν τη σωστή λειτουργία του συστήματος.

Ίσως γίναμε λίγο απόμακροι πάνω σ’ αυτή την προσπάθεια. Αυτή συνεχίζεται να χτίζεται. Έχοντας ξεπεράσει τον αρχικό σκόπελο, το δεύτερο ζήτημα είναι η παραχώρηση του γηπέδου που είναι σε καλό σημείο. Αυτό το θέμα έχει να περάσει από πολλούς κυβερνητικούς φορείς (Υπουργεία) ή απλά δημόσιους φορείς. Πρέπει όλοι αυτοί να έρθουν σε συμφωνία και χρειάζεται χρόνος.

Οι περισσότεροι θεσμοί είναι σύμφωνοι. Δεν δουλεύουμε όμως απλά να πάρουμε το Παλέ αλλά να υπάρχουν λογικές βάσεις και το όλο θέμα να είναι βιώσιμο.

Η ιδιοκτησία κοιτάζει το θέμα του γηπέδου ως εξής: Η ιδιοκτησία σε όλες τις συζητήσεις θέλει να δει και το κοινωνικό αποτύπωμα, όχι μόνο να πάρει απλά το γήπεδο. Είναι σημαντικό να γίνει έτσι, αυτός είναι ο σωστός τρόπος γιατί το θέμα αφορά ολόκληρη την πόλη αν συνυπολογίσουμε και το θέμα της ΔΕΘ. Αν λοιπόν σ’ έναν χρόνο δεν προχωρήσει το θέμα έτσι όπως πρέπει, τότε θα κοιτάξουμε τις εναλλακτικές επιλογές. Η χωρητικότητα του Αλεξανδρείου θα αυξηθεί κατά 20% ενόψει της επόμενης χρονιάς»

Επιπλέον ο Βύρων Αντωνιάδης τόνισε: «Ο δικός μας ρόλος είναι διαφορετικός. Έχει να κάνει με τη δημιουργία συνθηκών προόδου του αγωνιστικού τμήματος σε επίπεδο υποδομών και δημιουργίας του κατάλληλου περιβάλλοντος. Όταν αναλάβαμε είχαμε πει ότι θέλουμε να χτίσουμε ένα σύγχρονο και επαγγελματικό οργανισμό ο οποίος θα εξελιχθεί σε πόλο έλξης για σπουδαίους αθλητές, προπονητές… Με αυτή τη λογική πορευτήκαμε κι έχουμε μια μετρήσιμη πρόοδο. Διαδικτυακά, αυξήθηκαν οι followers των social media της ΚΑΕ και μάλιστα καταγράφηκαν ιστορικές επιδόσεις. Είμαστε επίσης η δεύτερη ομάδα σε engagement followers στην Ευρωλίγκα. Η αυξημένη απήχηση του συλλόγου έχει αντίκτυπο και στην εμπορική δράση της ΚΑΕ και οδηγεί σε σχετικές συμφωνίες. Προχωρήσαμε επίσης σε σημαντικές παρεμβάσεις στις εγκαταστάσεις μας, αναβαθμίζοντας τα αποδυτήρια αλλά και δημιουργώντας νέους χώρους. Αντίστοιχες πρωτοβουλίες περιλαμβάνει και η επόμενη σεζόν με κεντρικό άξονα τη νέα εφαρμογή, παράλληλα των συνεργασιών με εταιρίες τεχνολογίας αιχμής.



Τα εισιτήρια διαρκείας θα είναι διαθέσιμα από σήμερα το μεσημέρι. Οι κάτοχοι εισιτηρίων θα έχουν πρόσβαση έως τις 25 Ιουνίου για την ανανέωση της ίδιας θέσης. Από τις 26 Ιουνίου θα έχουν δυνατότητα αλλαγής θέσης και από την 1η Ιουλίου θα είναι διαθέσιμα όλα τα εισιτήρια διαρκείας με συνολικό αριθμό περί των 4.000. Πέρυσι είχαμε μιλήσει για μια φλόγα η οποία θέλουμε να ενταθεί και πλέον καίει πιο δυνατά. Θέλουμε τον κόσμο στο πλευρό μας και είμαι σίγουρος ότι θα τον έχουμε. Θα είναι μια χρονιά εξίσου μεταβατική και δύσκολη αλλά με ταπεινότητα και σύνεση θα προχωρήσουμε μπροστά».

Σε ερώτηση σχετικά με τα χρέη απάντησαν: «Είχαν κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά. Πστεύω η συμφωνία που κάναμε πέρυσι ήταν ειλικρινείς και δίκαια. Μετά τη συμφωνία εμφανίστηκαν κιάλα χρέη, Έπρεπε να μπει κάπου ένα στοπ, ήταν ένα τσουνάμι που ερχόντουσαν άνθρωποι από το 2007. Θέλω να συγχαρώ και πάλι την προηγούμενη διοίκηση, δεν θέλουμε να έχουμε χρέη. Ότι χρέη εμφανίστηκαν αργότερα, δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι για να τα σβηστούν από την προηγούμενη διοίκηση».

Σε ερώτηση για τα προβλήματα που έχουν διαπιστωθεί στο ζήτημα παραχώρησης του γηπέδου, ο Αγαπητός Διακογιάννης απάντησε. «Όλοι οι φορείς έχουν θετική προδιάθεση γιατί αντιλαμβάνονται το win win σενάριο κι αυτό δεν αφορά μόνο τον Άρη αλλά το συνολικό αθλητικό υπόβαθρο. Το ζήτημα δεν είναι ότι κάποιος είναι απέναντι στον Άρη αλλά σχετίζεται με τη γραφειοκρατία του κράτους, τις αδειοδοτήσεις. Αν προκύψουν προβλήματα με στάση φορέων, θα το κάνω. Η ιδιοκτησία θέλει να φέρει την κουλτούρα και να αφήσει το κοινωνικό αποτύπωμα. Από εκεί και πέρα, κάνουμε μια μεγάλη έρευνα και ανάλυση για να προβλέψουμε κάποια πράγματα και αφορούν τις υποδομές για το τωρινό γήπεδο αλλά και για τις προϋποθέσεις για νέο γήπεδο. Ο Άρης θα συνεχίσει να σκέφτεται το Παλέ αλλά το Παλέ δεν είναι η μόνη λύση».

Για την έναρξη των εργασιών για τη νέα κερκίδα, ο Βύρων Αντωνιάδης απάντησε: «Η αύξηση της χωρητικότητα θα είναι έτοιμη στην έναρξη του Πρωταθλήματος. Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να έχουν ολοκληρωθεί τα έργα μέσα στο καλοκαίρι. Μέσα σ΄ αυτό το πλαίσιο υπάρχει ένας κυκεώνας γραφειοκρατικών ζητημάτων αλλά πιστεύουμε ότι θα είμαι έτοιμοι».

Σε ερώτηση για το πόσο κοντά είναι ο Άρης στο όνειρο επιστροφής στην Euroleague, ο Αγαπητός Διακογιάννης απάντησε ότι… «αυτό είναι το όραμα της ιδιοκτησίας. Δεν μπορώ να πω κάτι συγκεκριμένο για το πότε αλλά μπορούμε να πούμε ότι η ομάδα χτίζεται αγωνιστικά και θεσμικά προς αυτήν την κατεύθυνση. Είναι το κοινό όραμα όλων».

Σε επιμέρους ερώτηση για το γηπεδικό και πιθανή κατασκευή νέου γηπέδου, ο Αγαπητός Διακογιάννης επανέλαβε ότι «Προτεραιότητα είναι το Αλεξάνδρειο, στο κέντρο της πόλης γιατί εδώ ανήκουμε. Μόνο αν δεν προχωρήσει θα δούμε τις εναλλακτικές επιλογές», ενώ ο Βύρων Αντωνιάδης αναφέρθηκε στο κλίμα που εισέπραξε από τον κόσμο. «Για το δε feedback στο οποίο αναφερθήκατε ακούσαμε θετικά και αρνητικά πράγματα αλλά αυτό είναι λογικό. Μας είπαν απόμακρους αλλά ήταν τόσα πολλά που έπρεπε να γίνουν, όπου ως ένα βαθμό ήταν αναγκαίο να αφοσιωθούμε σ’ αυτά. Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι πέρα από ομάδα έχουμε να διαχειριστούμε και μια εταιρία η οποία θα πρέπει να αναπτυχθεί».

Για πόσα περισσότερα θα είναι τα εισιτήρια διαρκείας και τις αλλαγές του γηπέδου:

«Θα υπάρξουν κάποιες λογικές αυξήσεις αλλά κλιμακωτές. Τα δημοσιογραφικά θα ανέβουν πιο ψηλά και να δημιουργηθεί εκεί μια ζώνη. Θα αλλάξουν ορισμένες ζώνες του γηπέδου. Θα γίνου και κάποιες αλλαγές στα court side. Θα αλλάξουν και τα βελούδινα».

Για το τέλος του πρωταθλήματος της GBL

«Σίγουρα υπάρχει ένα επίπεδο τοξικότητας, ταυτόχρονα επίσης και ένα τρομερό επίπεδο. Σίγουρα δεν είμαστε στο επίπεδο αυτό ακόμα. Από κει και πέρα θέλουμε να ανέβει το μπάσκετ σε όλη την Ελλάδα. Να υπάρξουν ομάδα που θα γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Από κει και πέρα θέλουμε το πρωτάθλημα να γίνει πιο ευχάριστο, πιο εμπορικό. Θέλουμε να βλέπουμε ανταγωνιστικό πρωτάθλημα , πρέπει να έχει αξία. Να δούμε πιο ισχυρές ομάδες, με λιγότερη τοξικότατα»

Σχετικά με τις συνθήκες που οδήγησαν στην απόφαση αλλαγής πολιτικής και ραγδαίας αύξησης του προϋπολογισμού απάντησε ο Αγαπητός Διακογιάννης ότι… «Το όραμα πάντα υπάρχει και προβλέπει ένα πλάνο. Ήταν συνδυασμός πολλών πραγμάτων. Παραδείγματος χάρη στον αγώνα με το Αμβούργο η ιδιοκτησία ένιωσε πολλά πράγματα για το τι σημαίνει για τον κόσμο αυτή η ομάδα. Η παρουσία του Νίκου Ζήση ήταν καταλυτική γιατί δεν θα υπήρχαν οι συνθήκες αν δεν είχε κάνει σχετική προεργασία. Προφανώς έπαιξαν ρόλο και οι συνθήκες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Είναι κάτι που έλαβε υπόψη η ιδιοκτησία. Υπήρχε πρόθεση να γίνει αύξηση του μπάτζετ αλλά ενδεχομένως με κάποια επιτάχυνση».

Ο Βύρων Αντωνιάδης πρόσθεσε ότι… «κανείς δεν μπορεί να βγάλει από την εξίσωση το θέμα του τάιμινγκ. Έγιναν πράγματα τα οποία έπρεπε να λάβει υπόψη της η ιδιοκτησία η οποία έκρινε ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή»