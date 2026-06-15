Η εποχή Σπανούλη στον Άρη και τα απόνερα των τελικών | Gazz Floor LIVE by Novibet

Το Gazz Floor by Novibet θα είναι μαζί σας στις 11:00 με όλα τα δεδομένα σχετικά με την παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη στον Άρη και όχι μόνο! LIVE συνδέσεις με Θεσσαλονίκη, όλο το ρεπορτάζ των Αιωνίων μετά τους τελικούς και φυσικά το πολύτιμο σχόλιο του Ιωάννη Παπαπέτρου!

Το Gazz Floor by Novibet θα είναι μαζί σας με όλα τα δεδομένα σχετικά με την παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη στον Άρη και όχι μόνο!

Οι Αντώνης Καλκαβούρας, Νίκος Παπαδογιάννης και Ευτυχία Οικονομίδου, παρέα και με τον Ιωάννη Παπαπέτρου, σχολιάζουν όλα τα τεκταινόμενα, τόσο για την πολυαναμενόμενη παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη, όσο και για τους τελικούς της GBL.

Ζωντανή σύνδεση με Θεσσαλονίκη, όπου Βασίλης Βλαχόπουλος και Παναγιώτης Αρταβάνης παραθέτουν όλο το ρεπορτάζ από την παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη.

Αχιλλέας Μαυροδόντης και Γιώργος Κούβαρης μεταφέρουν όλα τα τελευταία νέα Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, μετά το πέρας των τελικών.

Ραντεβού στις 11:00 στο Gazz Floor by Novibet!