Χρειάστηκαν 32 χρόνια για να βρεθεί κάποιος που θα ξεπεράσει τον Ρόι Τάρπλεϊ. Ο Εβάν Φουρνιέ το κατάφερε στους τελικούς του 2026, οδηγώντας τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο Εβάν Φουρνιέ δεν οδήγησε απλώς τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση της Stoiximan GBL, δεν αναδείχθηκε μόνο MVP των τελικών, αλλά ο Γάλλος γκαρντ/ φόργουορντ κατάφερε να βάλει το όνομά του δίπλα σε εκείνα των μεγαλύτερων σκόρερ που έχουν περάσει από τα ελληνικά παρκέ, γράφοντας ιστορία με έναν τρόπο που ελάχιστοι έχουν καταφέρει.

Οι 22 πόντοι που σημείωσε στον πέμπτο τελικό απέναντι στον Παναθηναϊκό ήταν οι πόντοι που τον ανέβασαν στους 114 συνολικά στη σειρά των τελικών, αριθμός που αποτελεί πλέον τη μεγαλύτερη επίδοση στην ιστορία του επαγγελματικού ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Φουρνιέ ολοκλήρωσε τη σειρά με 20, 15, 28, 29 και 22 πόντους αντίστοιχα, καταρρίπτοντας ένα ρεκόρ που έμοιαζε σχεδόν άπιαστο εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Μέχρι σήμερα, στην κορυφή βρισκόταν ο αείμνηστος Ρόι Τάρπλεϊ. Ο θρυλικός Αμερικανός είχε σημειώσει 109 πόντους στους τελικούς του 1994 απέναντι στον ΠΑΟΚ, σε μία από τις πιο ιστορικές σειρές που έχουν διεξαχθεί στο ελληνικό μπάσκετ. Με 25, 22, 23, 25 και 14 πόντους αντίστοιχα, ο Τάρπλεϊ είχε οδηγήσει τον Ολυμπιακό στον τίτλο, δημιουργώντας μία επίδοση που παρέμενε αλώβητη για 32 χρόνια.

Μέχρι να εμφανιστεί ο Φουρνιέ. Ο Γάλλος όχι μόνο έφτασε το ιστορικό ρεκόρ, αλλά το ξεπέρασε κατά πέντε πόντους, βάζοντας την υπογραφή του σε μία σειρά τελικών που θα μείνει για χρόνια χαραγμένη στη μνήμη των φίλων του Ολυμπιακού. Δεν είναι τυχαίο ότι οι τρεις νίκες των «ερυθρολεύκων» στο ΣΕΦ έφεραν έντονα τη σφραγίδα του. Στο πρώτο παιχνίδι είχε 20 πόντους, στο τρίτο 28 και στο πέμπτο 22, αποτελώντας σταθερά την πρώτη επιθετική επιλογή της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Μπήκε σε ένα κλειστό κλαμπ

Η επίδοση των 114 πόντων αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς πόσο σπάνιο είναι να φτάσει ένας παίκτης σε τριψήφιο αριθμό πόντων σε μία σειρά τελικών. Στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος μόλις τρεις παίκτες έχουν καταφέρει να σπάσουν το φράγμα των 100 πόντων.

Πλέον στην κορυφή βρίσκεται ο Φουρνιέ με 114. Ακολουθεί ο Ρόι Τάρπλεϊ με 109 από το 1994, ενώ τρίτος είναι ο Έντι Τζόνσον, ο οποίος είχε σημειώσει 103 πόντους στους τελικούς του 1995 απέναντι στον Παναθηναϊκό. Μάλιστα, οι τρεις κορυφαίες επιδόσεις ανήκουν όλες σε παίκτες του Ολυμπιακού, γεγονός που αναδεικνύει ακόμη περισσότερο το μέγεθος του επιτεύγματος του Γάλλου.

Ξεπέρασε και τα μεγάλα ονόματα του Παναθηναϊκού

Πίσω από την τριάδα των παικτών που έσπασαν το φράγμα των 100 πόντων βρίσκονται μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα που αγωνίστηκαν ποτέ στην Ελλάδα. Ο Κέντρικ Ναν είχε φτάσει στους 93 πόντους στους τελικούς του 2024 απέναντι στον Ολυμπιακό, επίδοση που αποτελεί την κορυφαία στην ιστορία του Παναθηναϊκού.

Προηγουμένως το σχετικό ρεκόρ κρατούσε ο Μάικ Τζέιμς με 92 πόντους από τη σειρά του 2018. Στη λίστα συναντά κανείς ακόμη τον Δήμο Ντικούδη, τον Ζάρκο Πάσπαλι, τον Πέτζα Στογιάκοβιτς, τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα και τον Γουόλτερ Μπέρι.