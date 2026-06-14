Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε η σεζόν για τον Παναθηναϊκό και πλέον άπαντες στους «πράσινους» στρέφονται στην «επόμενη ημέρα» ξεκινώντας άμεσα τον σχεδιασμό για τη νέα σεζόν. Τι γίνεται με τον προπονητή, τους παίκτες που φεύγουν αλλά και τους πιθανούς στόχους.

Στον Παναθηναϊκό σηκώνουν άμεσα τα μανίκια και αρχίζουν να προετοιμάζουν την «επόμενη ημέρα» της ομάδας. Στόχος δεν είναι άλλος από την επιστροφή της ομάδας στην κορυφή της Ευρώπης και της Ελλάδας και γι’ αυτόν τον λόγο θέλουν άπαντες να γίνουν προσεκτικές και σωστές κινήσεις.

Βέβαια είναι αρκετά τα ερωτηματικά με πρώτο και μεγαλύτερο αυτό του προπονητή. Μένει ή φεύγει τελικά ο Εργκίν Άταμαν ύστερα από τρία χρόνια; Πόσο εφικτή είναι η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πράσινο πάγκο;

Ποιοι παίκτες αποχωρούν; Ποιοι έχουν εξασφαλισμένη τη θέση τους; Ποιοι είναι υποψήφιοι για να φορέσουν τη φανέλα με το «τριφύλλι» τη νέα σεζόν;

Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

Η νούμερο «1» προτεραιότητα στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή είναι το θέμα του προπονητή. Όπως είναι γνωστό, ο Εργκίν Άταμαν έχει συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο με τους «πράσινους» ωστόσο ο ίδιος ο Τούρκος προπονητής είχε αναφέρει μετά την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου και δη μετά τις ήττες από τον Ολυμπιακό και την Αρμάνι Μιλάνο ότι «αν δεν κερδίσουμε την Euroleague ή το πρωτάθλημα στο τέλος της σεζον θα φύγω από την Αθήνα». Ανεξάρτητα από τις δικές του προθέσεις, ο Άταμαν πολύ δύσκολα θα συνεχίσει στον «πράσινο» πάγκο.

Ο κύκλος του φαίνεται πώς έχει ολοκληρωθεί και εκτός απρόοπτου μέσα στις επόμενες ημέρες θα δρομολογηθούν και οι εξελίξεις αναφορικά με πιθανό «διαζύγιο« μεταξύ των δύο πλευρών. Προς το παρόν τίποτε δεν πρέπει να θεωρηθεί δεδομένο καθώς θα υπάρξει ραντεβού με την διοίκηση της ομάδας προκειμένου να τεθούν όλα τα θέματα επί τάπητος. Πάντως είναι περισσότερες οι πιθανότητες της αποχώρησης του Άταμαν από την παραμονή του στην ομάδα.

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ

Ο Παναθηναϊκός έκλεισε τη σεζόν 2025-26 με ρόστερ 16 παικτών. Από τους 16 αυτούς παίκτες μόνο ένας δεν έχει συμβόλαιο για την επόμενη χρονιά και θεωρείται δεδομένη και η αποχώρηση του Ο λόγος για τον Κένεθ Φαρίντ, ο οποίος βρέθηκε στους «πράσινους» πεσούσης της σεζόν υπογράφοντας δίμηνο συμβόλαιο, το οποίο και ανανέωσε τον Ιανουάριο έως το τέλος τη σεζόν. Τον Νοέμβριο κλείνει τα 37 του χρόνια και δεν θα συνεχίσει στον Παναθηναϊκό.

Από εκεί και πέρα με το ενάμιση πόδι στην έξοδο βρίσκεται και ο Μάριους Γκριγκόνις. Αν και το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027, ο Λιθουανός γκαρντ και ενεργό μέλος της ομάδας που κατέκτησε την Euroleague αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν και να συνεχίσει την καριέρα του (πιθανότητα) στην πατρίδα του επιστρέφοντας στην Ζάλγκιρις Κάουνας.

Παρελθόν για χάρη του NCAA θα αποτελέσει και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, ο οποίος θα βρεθεί στην άλλη άκρη του Ατλαντικού προκειμένου να αγωνιστεί στο διάσημο πανεπιστήμιο του North Carolina, εκεί όπου θα έχει και πάλι συμπαίκτη τον Νεοκλή Αβδάλα, ο οποίος ειρήσθω εν παρόδω, εξακολουθεί να ανήκει στον Παναθηναϊκό. Ο «Σάμο» έχει συμβόλαιο έως και το καλοκαίρι του 2028 και θα συνεχίσει να ανήκει στον Παναθηναϊκό εάν και εφόσον αποφασίσει να επιστρέψει στην Ευρώπη.

ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ

Τι γίνεται με τους παίκτες οι οποίοι έχουν συμβόλαιο; Ποια τα ερωτηματικά αναφορικά με το μέλλον τους; Η αλήθεια είναι ότι έχει σηκωθεί πολύ κουβέντα για τον Τι Τζέι Σορτς και το αν θα συνεχίσει να αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό. Ο βραχύσωμος Αμερικανός γκαρντ ,που έκανε καλά παιχνίδια στους τελικούς λόγω και της έλλειψης του τραυματία, Κώστα Σλούκα, δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους «πράσινους» για έναν ακόμη χρόνο και δη έως το καλοκαίρι του 2027.

Λόγω της διαχείρισης του κατά τη διάρκεια της σεζόν δεν έδειξε ποτέ το πρόσωπο που είχε δείξει στην Παρί με αποτέλεσμα να αμφισβητηθεί έντονα η παραμονή του στον Παναθηναϊκό. Πολλές ομάδες της Euroleague παρακολουθούν στενά την περίπτωση του με πρώτη και καλύτερη τη Βαλένθια με αποτέλεσμα να υπάρχει ακόμα αμφιβολία αναφορικά με το μέλλον του. Οι τελικές αποφάσεις θα παρθούν μετά και την επιλογή του επόμενου προπονητή, είτε είναι τελικά (αλλά δύσκολο) ο Άταμαν, είτε κάποιος άλλος. Προς το παρόν υπάρχει καπνός στην περίπτωση του Τι Τζέι Σορτς. Μένει να δούμε εάν όντως θα υπάρξει και φωτιά τις προσεχείς ημέρες.

Η κίνηση που δημιούργησε πολλά ερωτηματικά πριν από μερικές εβδομάδες είχε να κάνει με την απόφαση του Τζέριαν Γκραντ να αλλάξει ατζέντη και από την Waserman να μετακομίσει στον… Μίσκο Ραζνάτοβιτς. Όπως είναι γνωστό ο Γκραντ, ο οποίος θα κλείσει τα 34 χρόνια του τον επόμενο Νοέμβριο, έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό για άλλα δύο χρόνια και δη έως το καλοκαίρι του 2028. Προς το παρόν δεν τίθεται κανένα θέμα αποχώρησης του από τους «πράσινους» όντας ένας από τους βασικούς του άξονες την τελευταία τριετία.

Στο «μάτι» του Άρη έχει μπει ο Βασίλης Τολιόπουλος καθώς οι «κίτρινοι» θα ήθελαν πολύ την επιστροφή του Έλληνα γκαρντ στην Θεσσαλονίκη. Αν και φέτος δεν πήρε ευκαιρίες από τον Άταμαν, κάθε φορά που «πατούσε» στο παρκέ έκανε και με το παραπάνω αισθητή την παρουσία του. Μάλιστα στο Game 5 των τελικών ήταν και ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού. Έδειξε ότι έχει όλα τα φόντα για να σταθεί στους «πράσινους» και δεν τίθεται θέμα να αποχωρήσει.

Να σημειωθεί ότι στον Παναθηναϊκό ανήκουν τόσο ο Δημήτρης Μωραϊτης ο οποίος αγωνίστηκε φέτος ως δανεικός στον Ηρακλή έχοντας ανανεώσει πρώτα το συμβόλαιό του έως το 2028, όπως επίσης και ο Λευτέρης Μαντζούκας ο οποίος αγωνίστηκε στο NCAA τη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Λόγω και της ανάγκης των ελληνικών διαβατηρίων για το ελληνικό πρωτάθλημα τα πάντα είναι ανοικτά όσον αφορά την επιστροφή τους στην ομάδα ή τον εκ νέου δανεισμό τους.

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ

Όπως όλα δείχνουν ο Παναθηναϊκός θα «χωρίσει» τους δρόμους του με τον Εργκίν Άταμαν ύστερα από τρία χρόνια. Οπότε η πρώτη προτεραιότητα θα είναι ο προπονητής με το όνομα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να αποτελεί τον διακαή πόθο του συλλόγου. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα «τι εστί Παναθηναϊκός», θα έχει την απόλυτη στήριξη ολόκληρου του οργανισμού (διοίκηση, φιλάθλων) και βλέπουν πάνω του εκείνον που θα πραγματοποιήσει το ολικό restart για την επιστροφή της ομάδας στην κορυφή της Ελλάδας και της Ευρώπης. Και φυσικά θα είναι και ο απόλυτος υπεύθυνος για το χτίσιμο του ρόστερ της επόμενης αγωνιστικής χρονιάς.

Από εκεί και πέρα είναι δεδομένα τα κενά που υπάρχουν. Και αφορούν τη θέση του σέντερ. Ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί για δύο ψηλούς, εκ των οποίων ο ένας θα είναι επιπέδου Ματίας Λεσόρ και ο άλλος θα έχει τον ρόλο του 3ου σέντερ. Το όνομα του Βαλαντσιούνας παραμένει «ζεστό» αλλά δεν είναι και ο μοναδικός που θα κοιτάξει το «τριφύλλι» καθώς χρειάζεται παίκτη ο οποίος θα μπορεί να κάνει πραγματικά την διαφορά μέσα στη ρακέτα.

Από εκεί και πέρα θα αποκτηθεί ένας παίκτης ως αντί-Γκριγκόνις (σ.σ. τύπου Κάμερον Τέιλορ, αν και ο Αμερικανός ετοιμάζεται να υπογράψει νέο συμβόλαιο με την Βαλένθια) όπως επίσης και αμυντικός γκαρντ, με το όνομα του Μπρανκού Μπαντιό της Βαλένθια να βρίσκεται πολύ ψηλά στην «πράσινη» λίστα. Και θεωρείται δεδομένο ότι θα γίνει κίνηση προκειμένου να αποκτηθεί.

Τέλος πολλά θα εξαρτηθούν και από την απόφαση για τον Τι Τζέι Σορτς. Εάν και εφόσον ο Αμερικανός αποχωρήσει, ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί για την απόκτηση γκαρντ από το «πάνω ράφι» ο οποίος θα μπορεί να κάνει την διαφορά από τη θέση του point guard.