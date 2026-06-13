Η ΠΑΕ Ολυμπιακός και ο Βαγγέλης Μαρινάκης με αναρτήσεις αλλά και ανακοίνωση συνεχάρησαν την ερυθρόλευκη ομάδα μπάσκετ. Στους 348 οι τίτλοι των Πειραιωτών.

Το ποστάρισμα του Βαγγέλη Μαρινάκη για το Πρωτάθλημα του Ολυμπιακού στο μπάσκετ ανέφερε τα εξής:

Πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού μας για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος! / Big congratulations to @olympiacosbc for winning the Greek Championship!

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Συγχαρητήρια στον πρωταθλητή Ευρώπης και Ελλάδας, Ολυμπιακό. Ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδας.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός συγχαίρει την ομάδα Μπάσκετ Ανδρών για την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδας, ολοκληρώνοντας μία θρυλική σεζόν μαζί με το πρωτάθλημα Ευρώπης, τη Euroleague, και το Σούπερ Καπ Ελλάδας.

Ο Ολυμπιακός μετά από το πρωτάθλημα Ελλάδας στο μπάσκετ Ανδρών έφτασε πλέον τους 348 τίτλους στα πέντε βασικά ομαδικά Ολυμπιακά αθλήματα.

Συγχαρητήρια Θρύλε!

Το post του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού

Οι 348 τίτλοι του Ολυμπιακού

Μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών, ο Ολυμπιακός έφτασε τους 348 τίτλους (εγχώριους και διεθνείς) στα πέντε βασικά ομαδικά Ολυμπιακά αθλήματα, σε επίπεδο ανδρών - γυναικών. Οι «ερυθρόλευκοι» παραμένουν στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας των πιο επιτυχημένων -βάσει τίτλων- πολυαθλητικων συλλόγων στην Ευρώπη. Η λίστα των 348 τίτλων του Ολυμπιακού:

Ποδόσφαιρο: 84

Μπάσκετ Ανδρών: 37

Πόλο Ανδρών: 75

Βόλεϊ Ανδρών: 66

Πόλο Γυναικών: 34

Βόλεϊ Γυναικών: 22

Μπάσκετ Γυναικών: 16

Χάντμπολ Ανδρών: 14

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (84):

UEFA Europa Conference League: 1

Βαλκανικό Kύπελλο: 1

Πρωταθλήματα: 48

Κύπελλα: 29

Super Cup Ελλάδας: 5

ΜΠΑΣΚΕΤ (37):

Διηπειρωτικό Κύπελλο: 1

Πρωταθλήματα Ευρώπης (Euroleague): 4

Πρωταθλήματα: 16

Κύπελλα: 12

Super Cup Ελλάδας: 4

ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ (66):

Κύπελλα Κυπελλούχων: 2

CEV Challenge Cup: 1

Πρωταθλήματα: 32

Κύπελλα: 19

League Cup: 8

Super Cup Ελλάδας: 4

ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (22):

CEV Challenge Cup: 1

Πρωταθλήματα: 9

Κύπελλα: 11

Super Cup Ελλάδας: 1

ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ (75):

Πρωταθλήματα Ευρώπης (Champions League): 2

LEN Super Cup: 1

Πρωταθλήματα: 40

Κύπελλα: 27

Super Cup Ελλάδας: 5

ΠΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (34):

Πρωταθλήματα Ευρώπης (Champions League): 4

LEN Trophy: 1

LEN Super Cup: 3

Πρωταθλήματα: 16

Κύπελλα: 7

Super Cup Ελλάδας: 3

ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (16):

Πρωταθλήματα: 9

Κύπελλα: 6

Super Cup Ελλάδας: 1

XANΤΜΠΟΛ (14)

Πρωταθλήματα: 6

Κύπελλα: 4

Super Cup Ελλάδας: 4