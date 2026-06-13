Φουρνιέ: «Θα ταξιδέψω στα νησιά και θα απολαύσω το καλοκαίρι μου»

Ο Εβάν Φουρνιέ στις δηλώσεις του, στάθηκε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος από τον Ολυμπιακό και για το φινάλε της σεζόν.

Μετά την ολοκλήρωση του Game 5 μεταξύ του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο Γάλλος γκαρντ των «ερυθρολεύκων» αναφέρθηκε και στον τίτλο της EuroLeague και το πόσο δύσκολο ήταν να κάνουν τη «δουλειά» κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά όσα είπε ο Εβάν Φουρνιέ:

«Είμαι χαρούμενος που τελειώνουμε έτσι τη σεζόν, με τους δύο μεγάλους τίτλους. Ήταν μια σπουδαία χρονιά για όλους. Χάσαμε μόνο το Κύπελλο.

Τώρα θα το διασκεδάσω για λίγο. Θα ταξιδέψω στα νησιά για αρχή και θα απολαύσω το καλοκαίρι μου.

Δώσαμε ό,τι είχαμε με την EuroLeague. Τώρα, ήταν δύσκολο πνευματικά να κάνουμε την ίδια δουλειά απέναντι σε έναν σκληρό αντίπαλο, όπως ο Παναθηναϊκός».