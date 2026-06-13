Άταμαν: «Συγχαρητήρια στους παίκτες μου για τη μάχη κόντρα σε όλους και όλα»

Ο Έργκιν Άταμαν στις δηλώσεις του έδωσε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, ενώ τόνισε πως είναι περήφανος για τους παίκτες του.

Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού και την κατάκτηση του 16ου πρωταθλήματος, ο Έργκιν Άταμαν έδωσε συγχαρητήρια στους «ερυθρόλευκους» ενώ είπε πως είναι περήφανος για τους παίκτες του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έργκιν Άταμαν:

«Ήταν μια εξαιρετική σειρά για το ελληνικό μπάσκετ. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που κατέκτησε το πρωτάθλημα, αλλά και στους παίκτες μου για την τρομερή προσπάθεια και μάχη που έδωσαν κόντρα σε όλους και σε όλα. Σήμερα το ματς ήταν δίκαιο, αλλά δυστυχώς τα προηγούμενα ματς στο ΣΕΦ δεν είναι έτσι. Σε έναν μήνα κανείς δεν θα το θυμάται αυτό. Ευχαριστώ τον κόσμο του Παναθηναϊκού για τη στήριξη και ελπίζω να είναι περήφανος για αυτούς τους παίκτες και για την προσπάθειά τους».