Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Σε μόλις 6 λεπτά συμμετοχής ο Τολιόπουλος έγινε δεύτερος σκόρερ του Παναθηναϊκού με 7 πόντους!
Ο Έλληνας γκαρντ κλήθηκε να αγωνιστεί στα τελευταία 06:21 του πρώτου ημιχρόνου του Game 5 και έγινε από τους πιο επιδραστικούς παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR.
Συγκεκριμένα πρόλαβε να γίνει ο δεύτερος σκόρερ της ομάδας του έχοντας σημειώσει επτά συνεχόμενους πόντους σε αυτό το διάστημα με 1/1 δίποντο, 1/1 τρίποντο, 2/2 βολές και 1 ριμπάουντ.
Πρώτος σκόρερ των πρασίνων στο πρώτο μισό του αγώνα ήταν ο... άστοχος Κέντρικ Ναν, ο οποίος είχε 8 πόντους με 2/8 εντός παιδιάς και 2 λάθη.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η φάση που προκάλεσε το χάος στο ΣΕΦ ανάμεσα σε Ναν και Τζόουνς:
- Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Αποβολή για Ναν και Τζόουνς στα 3'17'' πριν από τη λήξη της 3ης περιόδου
- Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Ναν και Τζόουνς ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο και ο δεύτερος τον έπιασε από τον λαιμό και τον απώθησε