Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Σε μόλις 6 λεπτά συμμετοχής ο Τολιόπουλος έγινε δεύτερος σκόρερ του Παναθηναϊκού με 7 πόντους!

Γιώργος Κούβαρης
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Σε μόλις 6 λεπτά συμμετοχής ο Τολιόπουλος έγινε δεύτερος σκόρερ του Παναθηναϊκού με 7 πόντους!
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Ο Βασίλης Τολιόπουλος φρόντισε να κάνει αισθητή την παρουσία του στο πρώτο ημίχρονο του Game 5 αν και αγωνίστηκε μόλις έξι λεπτά.

Ο Έλληνας γκαρντ κλήθηκε να αγωνιστεί στα τελευταία 06:21 του πρώτου ημιχρόνου του Game 5 και έγινε από τους πιο επιδραστικούς παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR.

Συγκεκριμένα πρόλαβε να γίνει ο δεύτερος σκόρερ της ομάδας του έχοντας σημειώσει επτά συνεχόμενους πόντους σε αυτό το διάστημα με 1/1 δίποντο, 1/1 τρίποντο, 2/2 βολές και 1 ριμπάουντ.

Πρώτος σκόρερ των πρασίνων στο πρώτο μισό του αγώνα ήταν ο... άστοχος Κέντρικ Ναν, ο οποίος είχε 8 πόντους με 2/8 εντός παιδιάς και 2 λάθη.

@Photo credits: eurokinissi
     

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