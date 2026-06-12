«Τρέλα» για το Game 5: Ολοταχώς για Sold out στο Telekom Center Athens - Εξαφανίστηκαν 13.000 εισιτήρια σε 4 ώρες

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού AKTOR «εξαφανίζει» τα εισιτήρια για την προβολή του Game 5 με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ από το Cube του Telekom Center Athens. Σε 4 ώρες «έφυγαν» 13.000 εισιτήρια.

Παροξυσμός επικρατεί στις τάξεις των φίλων του Παναθηναϊκού AKTOR, καθώς είναι πολύ κοντά το Sold out για την προβολή του Game 5 με τον Ολυμπιακό (13/6, 18:00) στο στάδιο «Ειρήνης και Φιλίας», που θα μπορούν να παρακολουθήσουν από το Cube του Telekom Center Athens.

Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει με τον κόσμο που σε 4 ώρες «εξαφάνισε» περισσότερα από 13.000 εισιτήρια, γεγονός που μαρτυρά πως το Sold out είναι απλά θέμα χρόνου.

Ο χαμός που δημιουργήθηκε με τα εισιτήρια από τον κόσμο του Παναθηναϊκού AKTOR που «έφευγαν» πολύ γρήγορα, είναι αποτέλεσμα της μεγάλης προσπάθειας που καταβάλλεται ναπό τους παίκτες και τον Έργκιν Άταμαν, προκειμένου να στεφθεί η ομάδα του «τριφυλλιού» πρωταθλήτρια Ελλάδας κόντρα σε όλους και σε όλα.

Από την ώρα που η πράσινη ΚΑΕ ενημέρωσε τον κόσμο της πως το Telekom Center Athens ανοίγει τις πόρτες του για τον πέμπτο τελικό με σκοπό οι φίλοι του τριφυλλιού να δουν την κρίσιμη μάχη, ο κόσμος έδειξε έμπρακτα την διάθεση του να βρεθεί στο γήπεδο.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων η ανακοίνωση ανέφερε: «Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης, ανοίγει το Σάββατο (13/6) το Telekom Center Athens και σας προσκαλεί να δώσουμε όλοι μαζί την τελευταία «μάχη» της σεζόν που θα κρίνει τον φετινό Πρωταθλητή Ελλάδας».