Οι φωτογραφίες του Άταμαν που έχουν γίνει viral στον κόσμο του Παναθηναϊκού: «Respect...»

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε το βλέμμα του Έργκιν Άταμαν στη θύρα 13 μετά το τέλος του Game 4, με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού να αποθεώνουν του Τούρκο τεχνικό.

Αμέσως μετά το Game 4 των τελικών της Stoiximan GBL και τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού (93-86), ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον Έργκιν Άταμαν να στέκεται μπροστά από τη θύρα 13.

Συγκεκριμένα, ο Τούρκος τεχνικός έγινε viral στα social media, με δύο φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, που φαίνεται ο ίδιος φανερά συναισθηματικά φορτισμένος να έχει το βλέμμα του προς τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Οι φίλοι του «τριφυλλιού» με αφορμή την εικόνα του Άταμαν, αποθέωσαν τον προπονητή της ομάδας τους, για την εικόνα που έχει δείξει το ρόστερ του στους τελικούς κόντρα στον Ολυμπιακό.

Είναι χαρακτηριστικό πως ο Έργκιν Άταμαν τη φετινή χρονιά έχει ακούσει πολλά αρνητικά σχόλια από μερίδα οπαδών των «πρασίνων», κυρίως λόγω του αποκλεισμού του συλλόγου στα play-offs της EuroLeague από τη Βαλένθια, καθώς και τις ήττες στη Stoiximan GBL, από Άρη, Ηρακλή και Κολοσσό Ρόδου.

Ωστόσο, με τη σεζόν να οδεύει προς το τέλος της, οι φίλοι του Παναθηναϊκού, φαίνεται να μην ξεχνούν όλα όσα έχει προσφέρει ο Τούρκος στην ομάδα, την τελευταία τριετία που βρίσκεται στην άκρη του πάγκου.

Ένα πρωτάθλημα, μία EuroLegaue και δύο Κύπελλα δεν είναι μικρό κατόρθωμα και αδιαμφισβήτητα το πρόσημο της παρουσίας του στον Παναθηναϊκού, είναι θετικό, την ώρα που το μέλλον του δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο, κάτι που προφανώς θα αποσαφηνιστεί αμέσως μετά τη λήξη των τελικών της Stoiximan GBL.

Θυμίζουμε οι τελικοί του ελληνικού πρωταθλήματος είναι στο 2-2 και όλα θα κριθούν στο ΣΕΦ το Σάββατο (13/06, 18:00 LIVE από το Gazzetta).

«Ο Αταμαν έχει δεθεί με αυτό το club και το δείχνει».

«Τον γουστάρεις ή όχι ! Τον σέβεσαι ή όχι. θεωρείς καλό προπονητή ή όχι. Αυτή ήταν μια συγκλονιστική στιγμή για τον Εργκιν Αταμαν εχθές που πάλι καλά την απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός».

«Δεν είσαι απλώς πετυχημένος. Είσαι απόλυτα πετυχημένος. Respect», είναι μερικές από τις λεζάντες από χρήστες των social media που έχουν αναρτήσει τις συγκεκριμένες φωτογραφίες.