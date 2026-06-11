Δείτε ποιο είναι το συμβόλαιο που υπέγραψε ο Ραϊκουάν Γκρέι με τον ΠΑΟΚ για τα δύο επόμενα χρόνια.

Ύστερα από δύο χρόνια στην Αθήνα και στην ΑΕΚ, ο Ραϊκουάν Γκρέι αποφάσισε να παραμείνει στην Ελλάδα ωστόσο θα...ανηφορίσει στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ!

Ο «δικέφαλος του βορρά» ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Αμερικανού φόργουορντ, ο οποίος θα αποτελέσει μέλος του ΠΑΟΚ (τουλάχιστον) έως και το 2028.

Το συμβόλαιο που υπέγραψε με την ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει διάρκεια δύο ετών και οι συνολικές του απολαβές ανέρχονται στα 1.6 εκατομμύρια ευρώ συνολικά.

Ο Ραϊκουάν Γκρέι αγωνίστηκε σε 87 ματς συνολικά με τη φανέλα της ΑΕΚ (BCL, Πρωτάθλημα, Κύπελλο) έχοντας κατά μέσο όρο 11.4 πόντους, 4.7 ριμπάουντ, 2.1 ασίστ και 1.5 κλεψίματα, ενώ σούταρε με 57% στα δίποντα, 26% στα τρίποντα και 72% στις βολές.