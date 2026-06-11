Βεζένκοβ: «Μπορούσαμε να κερδίσουμε σήμερα το παιχνίδι, θα παλέψουμε ό,τι έχουμε...»

Ο Σάσα Βεζένκοβ μίλησε μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού στο Game 4 των τελικών της Stoiximan GBL και αναφέρθηκε στο πέμπτο τελικό που θα κρίνει τον τίτλο.

Αμέσως μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού στο Game 4 των τελικών της Stoiximan GBL (93-86), ο Σάσα Βεζένκοβ μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ και αναφέρθηκε στην ήττα της ομάδας του.

Τοποθετήθηκε για τα ψυχικά αποθέματα ενόψει του Game 5, ενώ τόνισε πως οι «ερυθρόλευκοι», θα μπορούσαν να είχαν κερδίσει την αναμέτρηση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σάσα Βεζένκοβ:

Για το Game 5: «Νομίζω πως μπορούσαμε να κερδίσουμε σήμερα το παιχνίδι. Πήγαμε σε δεύτερη παράταση, χάσαμε κάποια σουτ. Τα έβαλε ο Παναθηναϊκός, κέρδισε, όποιος και να κέρδιζε θα ήταν δίκαιο. Πάμε για ένα Game 5, νομίζω πως για αυτό είναι το πλεονέκτημα. Το τελευταίο παιχνίδι στης έδρας μας, μπροστά στον κόσμο μας να πάρουμε το πρωτάθλημα».

Για το τι ήταν αυτό που οδήγησε τον Ολυμπιακό να επιλέγει τα μακρινά σουτ: «Νομίζω ότι είναι πολύ φρέσκο, πρέπει να ξανά δω το παιχνίδι. Έχουμε παίξει 50 λεπτά περίπου, οπότε θα δούμε το βίντεο. Σίγουρα πήραμε κάποιες λάθος επιλογές, είχαμε και κάποια ελεύθερα σουτ. Μάλλον έπαιξαν πιο σκληρά από εμάς και μας πήγαν έξω από εκεί που θα θέλαμε. Έκανε και ο Ταϊρίκ κάποια γρήγορα φάουλ, πόσο να παίξει ο Νίκολα, έσκασε στο τέλος. Αλλά είμαι σίγουρος πως θα είμαστε έτοιμοι για το Game 5».

Για το πού θα αντλήσουν δύναμη για το Game 5: «Δεν είναι εύκολο, όπως για εμάς, έτσι και για τον Παναθηναϊκό. Εμείς θα παλέψουμε ό,τι έχουμε γιατί είναι ο τελευταίος στόχος, είναι πολύ σημαντικός και θέλουμε να τον κερδίσουμε μπροστά στον κόσμο μας».

Για το αν υπάρχουν ψυχολογικά αποθέματα: «Θα υπάρξουν».