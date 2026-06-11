Σορτς: «Όλοι γνωρίζουν επακριβώς το βάρος της φανέλας του Παναθηναϊκού»

Δείτε τις δηλώσεις του Τι Τζέι Σορτς μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στον Ολυμπιακό στο Game 4.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε στη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με 93-86 και έστειλε τη σειρά των τελικών της Stoixiamn GBL, σε 5ο παιχνίδι.

Ο Τι Τζέι Σορτς ήταν από τους παίκτες που προσέφεραν τα μέγιστα και μίλησε για την επίδοσή του και τον πέμπτο τελικό στα ΜΜΕ.

Αναλυτικά

Για το αν ένiωσε πως η ομάδα του τον χρειάστηκε: «Ναι. Ένοιωθα καλά σε όλο το παιχνίδι. Βρισκόμουν εύκολα στο καλό μου σημείο, όμως αστοχούσα σε σουτ που συνήθως μπαίνουν. Καμιά φορά είσαι λίγο εκτός ρυθμού.

Μετά όμως επέστρεψα στο παιχνίδι. Παρέμεινα έτοιμος στον πάγκο, όσο πιο πολύ μπορούσα. Βλέποντας το πρώτο να μπαίνει μετά ήρθε σαν χιονοστιβάδα το υπόλοιπο. Όλα έχουν να κάνουν με το να μένεις έτοιμος και να αποδίδεις σε αυτές τις μεγάλες στιγμές».

Για το πόσο καύσιμο υπάρχει στο ντεπόζιτο της ομάδας: «Υπάρχει πολύ. Ξέρουμε τι κρίνεται. Ξέρουμε πόσο μεγάλο είναι αυτό το πρωτάθλημα, όχι μόνο για εμάς, αλλά και τον κόσμο και όποιον υποστηρίζει την ομάδα.

Έχουμε ακόμα πολλά να δώσουμε. Θα ξεκουραστούμε και θα προσπαθήσουμε να επανέλθουμε όσο πιο έτοιμοι γίνεται. Κάποια παιδιά έπαιξαν πολλά λεπτά μετά τη διπλή παράταση. Έχουμε δύο ημέρες να ξεκουραστούμε και να επιστρέψουμε για το Game 5».

Για την άμυνα που κράτησε τον Ολυμπιακό στους 86 πόντους μετά από δύο παρατάσεις και αν αυτό είναι το κλειδί για το Game 5: «Ξεκάθαρα. Όλα έχουν να κάνουν με το να παίζεις δυνατά, αλλά στο όριο που σου επιτρέπεται. Πρέπει να βρεις το πιο physical επίπεδο που σου επιτρέπου να παίξεις. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό.

Σήμερα ήμασταν λίγο πιο “σκληροί” και όταν έρθει το πέμπτο παιχνίδι θα πρέπει να βρεθούμε σε αυτό το επίπεδο ξανά. Να μην τους αφήνουμε να νιώθουν άνετα. Στο τέλος πρέπει να κάνεις μεγάλες φάσεις και να βρεις έναν τρόπο να πάρεις το πρωτάθλημα».

Για την ολοκλήρωση του ματς χωρίς Ναν και Γκραντ: «Είναι πρόκληση σίγουρα. Είναι ηγέτες της ομάδας. Αν όμως κοιτάξεις το ρόστερ υπάρχουν πολλά παιδιά που έχουν κάνει σπουδαία πράγματα στην καριέρα τους, μεταξύ τους κι εγώ.

Για να είμαι ειλικρινής είμαστε όλοι έτοιμοι για αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα εγώ. Το έχω κάνει τα τελευταία 3-4 χρόνια σε αυτό το επίπεδο. Περιμένεις να ακούσεις τον αριθμό σου και να πιάσεις την ευκαιρία όσο καλύτερα γίνεται».

Για το αν νιώθει ότι χρωστάει κάτι στον εαυτό του και στον κόσμο, παίζοντας τόσο σκληρά στους τελικούς: «Ξεκάθαρα το χρωστάς στον εαυτό σου. Πρέπει πρώτα να σέβεσαι τη φανέλα που φοράς. Όλοι γνωρίζουν επακριβώς το βάρος της φανέλας του Παναθηναϊκού.

Αυτό είναι πάντα το πρώτο που θέλω να κάνω όταν μπαίνω στο γήπεδο. Το δεύτερο είναι η υπερηφάνεια για τον εαυτό σου. Θέλω να κάνω μεγάλες φάσεις, να έχω επίδραση, να σκοράρω. Δεν θέλεις να είσαι αυτός που δεν έχει επίδραση στο παιχνίδι. Υπάρχει περηφάνεια σε αυτό και πρέπει να βρίσκεις τρόπους να είσαι στο παρκέ».