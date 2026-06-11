Ο Έργκιν Άταμαν σχολίασε την αποβολή του Κέντρικ Ναν με 5 φάουλ στο Game 4 των τελικών της Stoiximan GBL.

Ο Έργκιν Άταμαν είπε πολλά μετά το τέλος του Game 4 απέναντι στον Ολυμπιακό, με τον κόουτς του Παναθηναϊκού να απαντά, μεταξύ άλλων, και σε ερώτηση σχετικά με τα 5 φάουλ του Κέντρικ Ναν.

Αναλυτικά τα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου ο Έργκιν Άταμαν:

«Είμαι χαρούμενος γιατί σήμερα δεν τιμωρήθηκα για το σακάκι μου. Ελπίζω να μην τιμωρηθώ που είμαι έτσι στην συνέντευξη Τύπου. Τρομερό ματς από εμάς, με πολλούς παίκτες εκτός. Όλοι πάλεψαν. Παίξαμε εξαιρετική άμυνα, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο διατηρήσαμε τον έλεγχο, αλλά με τα φάουλ του Ναν είχαμε πρόβλημα στην επίθεση. Το λύσαμε με τον Χέις-Ντέιβις, έπαιξε 48 λεπτά. Εξαιρετική εμφάνιση. Και οι υπόλοιποι. Ο Τολιόπουλος, ο Σορτς, ο Γκραντ έχασε σουτ αλλά έπαιξε εξαιρετική άμυνα. Βάλαμε τον Χουάντσο στον πόιντ-γκαρτν τους και κλείσαμε τους διαδρόμους. Σούταραν. Δεν βρήκαν σκορ από τους ψηλούς. Κλείσαμε τα σετ-πλέις τους. Επιθετικά είχαμε δύο ευκαιρίες πριν τις παρατάσεις, τις χάσαμε με Χουάντσο και Τολιόπουλο. Ελεύθερα σουτ. Στο τέλος συνεχίσαμε να παίζουμε καλή άμυνα και κερδίσαμε. Σημαντικό για τους οπαδούς, για το κλαμπ να παίζουμε με hustle. Δεν τους αφήσαμε να πάρουν τον τίτλο στην έδρα μας. Τώρα θα πάμε εκεί να πάρουμε τον τίτλο στην έδρα τους».

Για το αν είναι το παιχνίδι που τον κάνει πιο υπερήφανο μέσα στη σεζόν και για το αν υπήρχε μία έξτρα αύρα λόγω της ημερομηνίας και της απώλειας του Παύλου Γιαννακόπουλου: «Αφιερώνω το ματς στον Παύλο Γιαννακόπουλο. Ήταν τα τελευταία 3 χρόνια το πιο δύσκολο ματς για εμάς. Όλοι έπαιξαν με hustle, όλοι ήθελαν να κερδίσουν. Όλοι ξέρουν ότι έχουμε σημαντικούς τραυματισμούς αλλά ο κόσμος μας πιστεύει. Το βλέπουμε στο γήπεδο, στον κόσμο, το είδαμε έξω από το ξενοδοχείο, 2.000 οπαδοί. Οι παίκτες πάλεψαν. Είμαι περήφανος. Το αφιερώνω στον κύριο Παύλο Γιαννακόπουλο και στην οικογένεια Γιαννακόπουλου για την αγάπη τους στο μπάσκετ».

Για τις εμφανίσεις των Σορτς και Τολιόπουλο και αν μπορεί να υπολογίζει περισσότερο πάνω τους στο 5ο ματς: «Ναι, σίγουρα. Το μπάσκετ είναι ομαδικό άθλημα. Όταν ο Γκραντ ήταν κουρασμένος, ήταν δύσκολο να παίξουμε με τρεις ψηλούς. Ο Ναν ήταν εκτός με πέντε φάουλ. Θέλαμε σκορ και ασίστ, γιατί είχαμε μόνο τον Χέις-Ντέιβις που μπορεί να δημιουργήσει για τους άλλους. Σίγουρα θα τους χρησιμοποιήσουμε στον τελικό. Έχουν αυτοπεποίθηση τώρα. Σίγουρα θα παίξουν. Αυτό είναι το ρόστερ που θα έχουμε στον τελικό».

Για τον Χέις-Ντέιβις και τους τραυματίες: «Ο Νάιτζελ θέλει να μένει στο παρκέ. Είναι χαρούμενος όταν παίζει περισσότερα από 30 λεπτά. Απόψε το ματς μας ανάγκασε να παίξει 48 λεπτά. Όχι μόνο επιθετικά, έπαιξε τρομερή άμυνα στον Βεζένκοφ, έπαιξε με hustle. Είμαστε χαρούμενοι που έχουμε έναν τέτοιο παίκτη στο ρόστερ. Πάντα έρχεται 3 ώρες νωρίτερα στην προπόνηση, κάνει έξτρα προπονήσεις. Το άξιζε. Έχει κάνει πολλά καλά ματς, απόψε έδειξε πως δεν είναι μόνο σκόρερ, είναι hustle παίκτης και μπορεί να αφήσει την καρδιά του στο παρκέ.

Για τους Σλούκα και Όσμαν δεν ξέρω. Πολύ ύσκολα θα παίξει ο Σλούκας. Χειρουργήθηκε αλλά έχει πρόβλημα. Ο Όσμαν έχει σπασμούς και ελπίζουμε κάθε μέρα να περάσουν. Το πρωί προσπάθησε να τρέξει αλλά είχε σπασμούς. Τώρα έχουμε τρεις μέρες. Οι ιατροί μας θα προσπαθήσουν να τον προετοιμάσουν. Είναι σημαντικός παίκτης για εμάς. Στο πρώτο ματς στον Πειραιά ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας».

Για το ότι οι διαιτητές έχουν "σημαδέψει" τον Ναν: «Πιστεύω ότι ο Ναν έκανε εξαιρετικό ματς. Ίσως το καλύτερό του ματς στην σειρά όσο ήταν στο παρκέ. Έκανε πέντε φάουλ δυστυχώς. Θα τσεκάρω μετά, όταν δω ξανά το ματς. Δεν θέλω να μιλήσω ξανά για τους διαιτητές. Όλοι μιλάνε αρκετά. Ελπίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν ότι και για τα δύο κλαμπ και για το ελληνικό μπάσκετ είναι σημαντικό να πάρει τον τίτλο η ομάδα που το αξίζει. Όχι λόγω όσων έγιναν στο ΣΕΦ. Αν ο Ολυμπιακός παίξει καλύτερα και το αξίζει, θα τους συγχαρούμε. Ελπίζω όλοι όσοι συμμετέχουν στο ελληνικό μπάσκετ, στον ελληνικό αθλητισμό, θα δουν ένα δίκαιο ματς εκεί. Οι παίκτες και των δύο ομάδων το αξίζουν λόγω του hustle που δείχνουν στο παρκέ».