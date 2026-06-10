Γιαννακόπουλος: «Πέταξαν τον Ναν εκτός, τον πιο ακριβό παίκτη του παρκέ, μας κλέβουν!»
Μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, εξέφρασε τα παράπονά του για την αποβολή του Κέντρικ Ναν.
Ο ισχυρός άνδρας τη «πράσινης» ΚΑΕ, χαρακτήρισε ανύπαρκτο το 5ο φάουλ, του Αμερικανού γκαρντ.
Αναλυτικά όσα είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:
«Σήμερα ημέρα που είναι έχω υποσχεθεί να μη βρίσω, δεν έχω και το κουράγιο άλλωστε. Πετάξαν τον Ναν με ανύπαρκτο 5ο φάουλ και τώρα σου λένε ντέρμπι πάμε. Τον πιο ακριβό παίκτη του παρκέ έτσι.
Στη συνέχεια με νέο story είπε: «Φαύλος κύκλος σε κλέβουνε, σε κλέβουνε, αντιδράς σε τιμωρούνε, σε ξανακλέβουνε, αντιδράς, σε ξανατιμωρούνε. Να πάω να δω τρίτη παράταση, τι να δω, θα ανέβω πάνω και θα μου ρίξουν 300 χρόνια μετά. Τελευταία χρονιά του είναι. Δώσε, δώσε. ότι αρπάξει ο κ@λ@ς μας».
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