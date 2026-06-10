Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Η άψογη συνεργασία Φουρνιέ - Τζόουνς στο φινάλε!
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Εβάν Φουρνιέ και Ταϊρίκ Τζόουνς, συνεργάστηκαν άψογα στο φινάλε του τρίτου δεκάλεπτου, με τον Αμερικανό να καρφώνει εμφατικά!
Τρομερή φάση πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου, του Game 4.
Ο Εβάν Φουρνιέ κατέβασε την μπάλα και συνεργάστηκε με τον Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος στη συνέχεια κάρφωσε εμφατικά στο καλάθι των «πρασίνων», στο τέλος της τρίτης περιόδου.
Δείτε τη φάση:
@Photo credits: eurokinissi
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