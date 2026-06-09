O Eργκίν Άταμαν απευθύνθηκε στους φιλάθλους του Ολυμπιακού μετά το Game 3 με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ, ενώ παράλληλα έστειλε το μήνυμά του στους οπαδούς του τριφυλλιού.

Ο Εργκίν Άταμαν προχώρησε σε ανάρτηση μέσω Instagram story απευθυνόμενος στους οπαδούς του Ολυμπιακού στα ελληνικά και στα τούρκικα.

Συγκεκριμένα, ο προπονητής του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε στα υβριστικά συνθήματα προς την πατρίδα του, την Τουρκία, κατά τη διάρκεια του Game 3 στο ΣΕΦ, ενώ παράλληλα έστειλε το δικό του μήνυμα συσπείρωσης στους οπαδούς του τριφυλλιού.

Αναλυτικά

«Οπαδοί του Ολυμπιακού,

Χθες, σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, για άλλη μία φορά φωνάζατε υβριστικά συνθήματα εναντίον της πατρίδας μου, της Τουρκίας. Θέλω να γνωρίζετε ότι είμαι περήφανος που είμαι Τούρκος. Θέλω επίσης να γνωρίζετε ότι τρέφω μεγάλη αγάπη και βαθύ σεβασμό για την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό, τον οποίο θεωρώ αδελφό λαό.

Είναι φυσικά δικαίωμά σας να έρχεστε στους αγώνες κρατώντας σημαίες και το σέβομαι απόλυτα. Όμως επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ένα γεγονός: Χθες, στον τρίτο τελικό του Ελληνικού Πρωταθλήματος, η ομάδα σας δεν κατάφερε να παρατάξει ούτε έναν πραγματικό διεθνή παίκτη της Εθνικής Ελλάδας.

Είμαι περήφανος για τη μαχητικότητα που δείχνει η ομάδα μου κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και θα ήθελα να υπογραμμίσω για ακόμη μία φορά τη συμβολή των τεσσάρων διεθνών παικτών της Εθνικής Ελλάδας που εκπροσώπησαν την ομάδα μας στο παρκέ χθες και συνεχίζουν να προσφέρουν στο ελληνικό μπάσκετ.

Παθιασμένοι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού,

Παρά όλα όσα συνέβησαν και επισκίασαν το ίδιο το μπάσκετ, δεν πρόκειται να τα παρατήσουμε. Θα συνεχίσουμε να κυνηγάμε το πρωτάθλημα μέχρι την τελευταία κατοχή και το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Και όταν όλα θα έχουν κριθεί, εμείς θα είμαστε αυτοί που θα πανηγυρίσουμε τη νίκη μέσα στο γήπεδο».