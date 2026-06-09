Το Gazzetta παραθέτει τα στατιστικά που έκαναν την διαφορά για τον Ολυμπιακό στο Game 3 των τελικών με τον Παναθηναϊκό. Το ρίσκο του Μπαρτζώκα, οι 5άδες που απέδωσαν και το usage του Εβάν Φουρνιέ.

Ο Ολυμπιακός στο τρίτο παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό, πήγε σε ένα ΠΟΛΥ κλειστό ροτέισιον, το οποίο όμως, εκ του αποτελέσματος, δικαίωσε στο απόλυτο τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Ουσιαστικά ο Ολυμπιακός είχε 10 παίκτες στην διάθεση του (ο Παπανικολάου έκανε ένεση για να μπορέσει να είναι στην 11άδα), με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να δίνει χρόνο σε 8 εξ αυτών, ενώ δύο έπαιξαν λιγότερα από 14 λεπτά (Πίτερς και Τζοόυνς)_

Παρόλα αυτά, ο Ολυμπιακός ευτύχησε να έχει την βασική του πεντάδα σε εξαιρετική κατάσταση.

Οι πενταδάτοι και ο έκτος παίκτης

Ο Εβάν Φουρνιέ έπαιξε 36:54 και διέλυσε την άμυνα του Παναθηναϊκού με 28 πόντους, 6 τρίποντα, 6 ασίστ και μόλις 2 λάθη.

Ο Σάσα Βεζένκοβ τον ακολούθησε με 35:21 στο παρκέ και MVP εμφάνιση, καθώς ο σταρ του Ολυμπιακού μέτρησε 24 πόντους και εξαιρετικά ποσοστά.

Ο Νικόλα Μιλουτίνοφ σε κάθε του επαφή με τη μπάλα δημιουργούσε κινδύνους στην άμυνα του Παναθηναϊκού, με τον Σέρβο σε 27:59 να μετρά 17 πόντους με 8/8 εντός παιδιά.

Ο Τάισον Γουόρντ ήταν… φρέσκος μετά την απόφαση του Γιώργου Μπαρτζώκα να τον αφήσει εκτός του τρίτου αγώνα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δίνει ενέργεια και στα 33:43 που πάτησε παρκέ, μετρώντας 12 πόντους με 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Ο Τόμας Γουόκαπ φορτώθηκε με φάουλ και έπαιξε λιγότερα από 20’ (18:18 συγκεκριμένα), με τον διεθνή Γκαρντ να έχει 11 πόντους με 3 τρίποντα, ενώ ειδικά το τρίτο του αποτέλεσε μαχαιριά για τον Παναθηναϊκό.

Ο έκτος παίκτης του Ολυμπιακού σε αυτό το παιχνίδι, ο Κόρι Τζόσεφ, δεν έφερε μόνο τον Καουάι Λέοναρντ στο γήπεδο, έπαιξε 21:56 και πήρε μόνο δύο προσπάθειες, όμως πάλεψε στην άμυνα, βοήθησε στα ριμπάουντ (είχε 5) και οργάνωσε εξαιρετικά το παιχνίδι της ομάδας του Πειραιά.

Οι πεντάδες που έκαναν τη διαφορά

Η αγαπημένη πεντάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα σε αυτή την αναμέτρηση ήταν εκείνη που ξεκίνησε το ματς, με τους Τόμας Γουόκαπ, Νικόλα Μιλουτίνοφ, Τάισον Γουόρντ, Σάσα Βεζένκοβ και Εβάν Φουρνιέ. Η συγκεκριμένη πεντάδα έμεινε μαζί στο παρκέ για 14:32, ούσα στο +12 για όση ώρα αγωνίστηκε. Μάλιστα όσο αυτοί οι πέντε ήταν στο παρκέ, δηλαδή για 34 κατοχές, τα ποσοστά εντός παιδιάς ήταν… οσκαρικά, με τον Ολυμπιακό να έχει 45 πόντους με 15/24 εντός παιδιάς,

Η δεύτερη πεντάδα που έπαιξε αρκετά αποτελείτο από τους Κόρι Τζόσεφ, Νικόλα Μιλουτίνοφ, Τάισον Γουόρντ, Σάσα Βεζένκοβ και Εβάν Φουρνιέ. Η συγκεκριμένη πεντάδα βρέθηκε στο +7 στα 9:14 που πέρασε μαζί στο παρκέ, έχοντας 26 πόντους (7/9 εντός παιδιάς) σε 15 κατοχές.

Ο σπουδαίος Εβάν Φουρνιέ

Ο Ολυμπιακός, όσο ο Φουρνιέ ήταν στο παρκέ, περνούσε σταθερά την μπάλα από τα χέρια του Γάλλου, ενώ στο διάστημα που πάτησε παρκέ ο έμπειρος σταρ, η ομάδα του Πειραιά σκόραρε τους 101 από τους 102 συνολικούς του πόντους.

Η μπάλα πέρασε από τα χέρια του 80(!) φορές, με τον Φουρνιέ να παίρνει 10 pick and roll, από τα οποία ο ίδιος εκτέλεσε τα 7 και 3 φορές βρήκε τον παίκτη που ρόλαρε στο καλάθι.

Από αυτά τα pick and roll, ο Ολυμπιακός βρήκε 14 πόντους, με 3 χαμένες προσπάθειες, που όμως οι δύο εξ αυτών ανανεώθηκαν μετα τα επιθετικά ριμπάουντ των Μιλουτίνοφ και Βεζένκοβ.

Γενικά ο Φουρνιέ, παρότι δεξιόχειρας, πήγε αριστερά σε 9 περιπτώσεις, δημιουργώντας ρήγματα στην άμυνα. Ειδικά τις φορές που επέλεξε να πάει κοντά στο καλάθι, μόνο μια κατοχή του δεν βρήκε στόχο, αλλά ανανεώθηκε από τον Σάσα Βεζένκοβ.

Με λίγα λόγια, ο Φουρνιέ ήταν ένα δηλητήριο στο οποίο ο Παναθηναϊκός δεν βρήκε ποτέ την απάντηση που ήθελε, κάτι που δείχνουν και οι 28 πόντοι που σκόραρε ο Γάλλος.