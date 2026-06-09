Όσο έχω εσένα (Εβάν Φουρνιέ) δεν φοβάμαι κανέναν!

Ο Αχιλλέας Μαυροδόντης γράφει για τη νίκη του Ολυμπιακού στον τρίτο τελικό και στέκεται στον Εβάν Φουρνιέ.

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη που τόσο ήθελε στον τρίτο τελικό και πλέον η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είναι μια ανάσα από τον τίτλο του πρόωταθλητή Ελλάδας για τη σεζόν 2025 – 2026.

Το παιχνίδι δεν είχε καμία σχέση με τα προηγούμενα. Το σκορ από την αρχή πήγε ψηλά και ο Ολυμπιακός, στο μεγαλύτερο κομμάτι, είχε τον έλεγχο. Και όταν δεν τον είχε, είχε τον Εβάν Φουρνιέ.

Ο Γάλλος είναι σε beast mode από την ώρα που μπήκε ο Μάιος και δεν έχει αφήσει δευτερόλεπτο το πόδι από το γκάζι. Και ειδικά στον τρίτο τελικό, έδειξε όλη του την ποιότητα για ακόμη μια φορά.

Ο Εβάν Φουρνιέ τελείωσε το παιχνίδι με 28 πόντους και 9/16 εντός παιδιάς, μοίρασε 8 ασίστ και συνολικά είχε μια παρουσία παίκτη που έχει αποφασίσει να δώσει στην ομάδα του το τρόπαιο. Ήταν εκεί σε όλες τις δύσκολες στιγμές. Τις στιγμές που ο Ολυμπιακός έχανε το μυαλό του, τις στιγμές που χρειαζόταν μια μεγάλη ασίστ, τις στιγμές που είχε ανάγκη ένα μεγάλο σουτ. Και ο Φουρνιέ έβαλε πολλά τέτοια σουτ σε αυτό το ματς.

Ο Στέλιος Ρόκος είχε γράψει πως «όσο έχω εσένα δεν φοβάμαι κανέναν». Ε και ο Ολυμπιακός λοιπόν, όσο έχει τον Εβάν Φουρνιέ σε τέτοια κατάσταση, δεν φοβάται κανέναν.

Ο Φουρνιέ βέβαια δεν ήταν μόνος. Ο Σάσα Βεζένκοβ επέστρεψε στις MVP εμφανίσεις του με 24 πόντους και 8/14 εντός παιδιάς, με τον κορυφαίο παίκτη της σεζόν στην EuroLeague να κάνει τρομερή εμφάνιση και να εκθέτει πολλές φορές την άμυνα του Παναθηναϊκού.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έκανε τρομερή δουλειά με 17 πόντους (8/8 εντός παιδιάς) και 6 ριμπάουντ, καθαρίζοντας τους αιθέρες πολλές και κρίσιμες στιγμές, ενώ στην επίθεση το να περάσει η μπάλα από τα χέρια του ήταν σίγουρο καλάθι.

Πέραν των… τριών σωματοφυλάκων που είχε ο Ολυμπιακός σε αυτό το παιχνίδι, υπήρξαν και δύο εργάτες που έκαναν σπουδαία δουλειά, ματουσιώνοντας σε πράξη τα… μικρά πράγματα που χρειάζεται κανείς στο παρκέ. Μια μεγάλη άμυνα, μια πίεση, ένα hustle play. Ο λόγος για τον Τάισον Γουόρντ και τον Τόμας Γουόκαπ.

Ο Γουόρντ έμοιαζε σα να πείσμωσε μετά την απόφαση του Γιώργου Μπαρτζώκα να τον αφήσει εκτός από τον δεύτερο τελικό και στο ματς του ΣΕΦ μπήκε με σκοπό να κάνει ό,τι χρειάζεται για να κερδίσει η ομάδα του. Τελείωσε το ματς με 12 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ το κυριότερο ήταν η άμυνά του πάνω στους παίκτες του Παναθηναϊκού, είτε μιλάμε για άμυνα στην περιφέρεια, είτε στο ποστ μετά από αλλαγές στα σκριν. Ο Γουόρντ έδειξε και με το παραπάνω πως είναι ένας παίκτης που κάνει την διαφορά με μικρά πράγματα και αυτά τα μικρά τον κάνουν και τον… κρυφό MVP του Ολυμπιακού, ειδικά από τη στιγμή που ο Κώστας Παπανικολάου δεν μπόρεσε να αγωνιστεί.

Για τον Τόμας Γουόκαπ από την άλλη, ό,τι και να πει κανείς είναι λίγο. Ο διεθνής γκαρντ της Εθνικής μας ομάδας πλήγωσε την άμυνα του Παναθηναϊκού που επέλεξε να του δώσει το σουτ, έπαιξε την… κλασσική του σπουδαία άμυνα και με 11 πόντους και 4 ασίστ ήταν εκείνος που καθάρισε στο τέλος με ένα μεγάλο τρίποντο. Αλλά το ότι αποτελεί τον απόλυτο εργάτη του Ολυμπιακού το γνωρίζαμε. Δεν είναι κάτι που μας κάνει εντύπωση.

Συνολικά ο Γιώργος Μπαρτζώκας επέλεγε να κλείσει το ροτέισιον και να παίξει με 8 παίκτες (τους βασικούς και τους Τζόσεφ, Πίτερς, Τζόουνς), απόφαση που του βγήκε. Βέβαια ήταν και αναγκασμένος να πάει έτσι από τη στιγμή που ο Παπανικολάου δεν μπορούσε να βοηθήσει και ο Ντόρσεϊ ήταν εκτός δράσης.

Και με 8 παίκτες πήρε μια δίκαιη νίκη, η οποία τον φέρνει μια ανάσα από τον τίτλο. Μένει αυτή η ανάσα να ξεπεραστεί και να γίνει βήμα, το οποίο ο Ολυμπιακός θα κάνει και θα γιορτάσει έτσι ακόμη ένα τρόπαιο, μέσα σε λιγότερο από 20 μέρες. Τα υπόλοιπα, μετά το Game 4…

ΥΓ. Μακάρι να επιστρέψει γρήγορα ο Νίκος ο Ρογκαβόπουλος στη δράση. Εξαιρετικό παιδί και εξαιρετικός παίκτης, που έχει ανάγκη το ελληνικό μπάσκετ.

ΥΓ2. Δεν καταλαβαίνω το τόσο μεγάλο μένος του Κώστα Σλούκα προς την ομάδα που τον ανέδειξε. Αλλά δεν θέλω να καταπιαστούμε περισσότερο από αυτό το θέμα.

ΥΓ3. ΣΕΦ καμίνι, όπως πρέπει να είναι στους τελικούς!