Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Αφηνιασμένος Φουρνιέ στην 1η περίοδο: 10 πόντους χωρίς να χάσει σουτ!
Συνεπής σε ακόμα ένα σημαντικό ματς του Ολυμπιακού παρουσιάστηκε ο Εβάν Φουρνιέ και συγκεκριμένα αυτή τη φορά στο Game 3 κόντρα στον Παναθηναϊκό.
Ο Γάλλος γκαρντ/φόργουορντ, που με την απουσία του Τάιλερ Ντόρσεϊ, έχει πάρει περισσότερα λεπτά συμμετοχής και αναλαμβάνει περισσότερες πρωτοβουλίες, παρουσιάστηκε αφηνιασμένος στο πρώτο δεκάλεπτο.
Συγκεκριμένα, ο 33χρονος είχε 10 πόντους με 2/2 δίποντα και 2/2 τρίποντα, έχοντας παράλληλα και 2 ασίστ, ενώ στο παθητικό του είχε μόλις 1 λάθος.
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Ως εκ τούτου, ήταν μακράν του δεύτερου, ο κορυφαίος στο INDEΧ και από τις δύο ομάδες, έχοντας 11 στη σχετική κατηγορία.
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