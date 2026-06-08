Εκπληκτικός ήταν ο Εβάν Φουρνιέ στην 1η περίοδο του τρίτου τελικού, καθώς σκόραρε 10 πόντους χωρίς να χάσει σουτ!

Συνεπής σε ακόμα ένα σημαντικό ματς του Ολυμπιακού παρουσιάστηκε ο Εβάν Φουρνιέ και συγκεκριμένα αυτή τη φορά στο Game 3 κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ο Γάλλος γκαρντ/φόργουορντ, που με την απουσία του Τάιλερ Ντόρσεϊ, έχει πάρει περισσότερα λεπτά συμμετοχής και αναλαμβάνει περισσότερες πρωτοβουλίες, παρουσιάστηκε αφηνιασμένος στο πρώτο δεκάλεπτο.

Συγκεκριμένα, ο 33χρονος είχε 10 πόντους με 2/2 δίποντα και 2/2 τρίποντα, έχοντας παράλληλα και 2 ασίστ, ενώ στο παθητικό του είχε μόλις 1 λάθος.

Ως εκ τούτου, ήταν μακράν του δεύτερου, ο κορυφαίος στο INDEΧ και από τις δύο ομάδες, έχοντας 11 στη σχετική κατηγορία.