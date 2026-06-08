Παναθηναϊκός: Η απίστευτη αποθέωση στον Άταμαν κατά την αναχώρηση πριν το Game 3 με τον Ολυμπιακό
Ρεπορτάζ: Θοδωρής Σανιδάς
Η αποστολή του Παναθηναϊκού αναχώρησε από το ξενοδοχείο ενόψει του Game 3 με τον Ολυμπιακό (21:00 LIVE από το Gazzetta), με τον Έργκιν Άταμαν να δέχεται καθολική αποθέωση από τους «πρασίνους».
Συγκεκριμένα ο κόσμος του «τριφυλλιού» έδειξε με κάθε τρόπο τη στήριξή του, στον Τούρκο τεχνικό και τον αγκάλιασαν πριν επιβιβαστεί στο πούλμαν της ομάδας.
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Ο ίδιος απάντησε στους φίλους του Παναθηναϊκού υψώνοντας τη γροθιά του, ενώ άκουγε ρυθμικά το όνομά του.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta:
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