Ο Έργκιν Άταμαν δέχτηκε καθολική αποθέωση από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού κατά την αναχώρηση των «πρασίνων», ενόψει του Game 3 με τον Ολυμπιακό.

Ρεπορτάζ: Θοδωρής Σανιδάς

Η αποστολή του Παναθηναϊκού αναχώρησε από το ξενοδοχείο ενόψει του Game 3 με τον Ολυμπιακό (21:00 LIVE από το Gazzetta), με τον Έργκιν Άταμαν να δέχεται καθολική αποθέωση από τους «πρασίνους».

Συγκεκριμένα ο κόσμος του «τριφυλλιού» έδειξε με κάθε τρόπο τη στήριξή του, στον Τούρκο τεχνικό και τον αγκάλιασαν πριν επιβιβαστεί στο πούλμαν της ομάδας.

Ο ίδιος απάντησε στους φίλους του Παναθηναϊκού υψώνοντας τη γροθιά του, ενώ άκουγε ρυθμικά το όνομά του.