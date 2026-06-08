ΕΡΤ σε Ολυμπιακό: «Δεν θα συμμετέχουμε σε πρακτικές που απαξιώνουν το προϊόν και στοχοποιούν εργαζόμενους»

H EΡΤ απάντησε στην επιστολή της ΚΑΕ Ολυμπιακός, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως θα συμμετέχει σε πρακτικές που δημιουργούν συνθήκες έντασης και υπονομεύουν το ίδιο το ελληνικό μπάσκετ.

H KAE Ολυμπιακός είχε στείλει επιστολή με αποδέκτη την ΕΡΤ όσον αφορά τα γεγονότα γύρω από την κάλυψη του Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Η ΕΡΤ μια μέρα μετά απάντησε, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Σκοπός μας ήταν και παραμένει η ανάδειξη της υπεραξίας ενός αθλήματος που προσφέρει συγκινήσεις, επιτυχίες και διεθνείς διακρίσεις στη χώρα μας τόσο σε επίπεδο Εθνικής Ομάδας όσο και σε επίπεδο Συλλόγων».

Αναλυτικά

Αξιότιμοι κύριοι,

Σε απάντηση της από 06.06.2026 επιστολής σας με θέμα: «Τηλεοπτική κάλυψη του από 05.06.2026 αγώνα καλαθοσφαίρισης μεταξύ των ομάδων της Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός και της Κ.Α.Ε. Παναθηναϊκός» που λάβαμε, οφείλουμε να επισημάνουμε εξαρχής ότι το περιεχόμενό της περιλαμβάνει βαρύτατους υπαινιγμούς και κατηγορίες κατά της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, των στελεχών της και εργαζομένων της, οι οποίοι επί σειρά ετών υπηρετούν το ελληνικό αθλητικό προϊόν με επαγγελματισμό, ακεραιότητα και αδιαμφισβήτητη δημοσιογραφική επάρκεια.

Η ΕΡΤ συνεργάζεται διαχρονικά με τη διοργανώτρια αρχή του επαγγελματικού μπάσκετ, τον ΕΣΑΚΕ, προσφέροντας στους Έλληνες πολίτες παραγωγές υψηλότατου τεχνικού επιπέδου και δημοσιογραφικής αξιοπιστίας. Καθ’ όλη αυτή τη μακρά πορεία, ουδέποτε αμφισβητήθηκε από τη διοργανώτρια αρχή η ποιότητα των μεταδόσεων της ΕΡΤ, για τις οποίες συνεργαζόμαστε κάθε χρόνο για να τις βελτιώνουμε, δημοσιογραφικά, οργανωτικά, παραγωγικά, σκηνοθετικά προσφέροντας στους πολίτες της χώρας μας υψηλής αξίας αθλητισμό.

Συνομιλητής και θεσμικός συνεργάτης της ΕΡΤ είναι ο ΕΣΑΚΕ, ο οποίος διαχρονικά περιβάλλει με την εμπιστοσύνη του τη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση. Άλλωστε, οι δύο πλευρές βρίσκονται ήδη σε συζητήσεις για τη νέα συμφωνία που θα διατηρήσει το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ στις δημόσιες συχνότητες και τα επόμενα χρόνια.

Σκοπός μας ήταν και παραμένει η ανάδειξη της υπεραξίας ενός αθλήματος που προσφέρει συγκινήσεις, επιτυχίες και διεθνείς διακρίσεις στη χώρα μας τόσο σε επίπεδο Εθνικής Ομάδας όσο και σε επίπεδο Συλλόγων. Οι τελικοί του πρωταθλήματος αποτελούν κάθε χρόνο το επιστέγασμα μιας ολόκληρης αγωνιστικής περιόδου και αποτελούν μπασκετικό γεγονός για όλη την Ευρώπη που βλέπει μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ κορυφαίες ελληνικές ομάδες διεθνούς επιπέδου με τους κορυφαίους προπονητές και παίκτες. Πολύ περισσότερο φέτος, όταν ελληνική ομάδα, η δική σας, ο Ολυμπιακός κατέκτησε πριν από λίγες εβδομάδες την Ευρωλίγκα, επιτυχία που τιμά συνολικά το ελληνικό μπάσκετ και όχι μόνο έναν σύλλογο, δίνοντας χαρά σε εκατομμύρια φιλάθλους.

Δυστυχώς, οι δημόσιες τοποθετήσεις και ανακοινώσεις σας δημιουργούν ακριβώς το αντίθετο κλίμα. Δεν πλήττουν μόνο το προϊόν που όλοι οφείλουμε να προστατεύουμε, αλλά στρέφουν αδικαιολόγητα τα βέλη εναντίον εργαζομένων που επιτελούν το καθήκον τους υπό συνθήκες εξαιρετικά υψηλής πίεσης.

Σε κάθε Τελικό απασχολούνται περισσότεροι από 40 εργαζόμενοι της ΕΡΤ, εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου, σε συνεργεία παραγωγής, εξωτερικές μεταδόσεις, δημοσιογραφική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και σκηνοθεσία. Στο γήπεδο, στο δρόμο, στα γραφεία. Οι επαναλαμβανόμενες ανακοινώσεις σας δημιουργούν αντικειμενικά ζητήματα ασφαλείας για τους ανθρώπους αυτούς, καθώς ήδη ορισμένοι έχουν γίνει αποδέκτες απειλών και στοχοποίησης από οπαδούς που παρασύρονται από ένα αφήγημα περί δήθεν μεροληπτικής κάλυψης.

Η ΕΡΤ στέκεται απολύτως στο πλευρό των εργαζομένων της και σας καλεί να αναλογιστείτε τις συνέπειες τέτοιων δημοσίων παρεμβάσεων, οι οποίες ενισχύουν την τοξικότητα και προκαλούν ένταση και βία εντός και εκτός των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Παράλληλα, οφείλουμε να υπενθυμίσουμε ότι η ΕΡΤ, σε συνεργασία με τη διοργανώτρια αρχή, ακολουθεί επί σειρά ετών τους διεθνείς κανόνες τηλεοπτικής κάλυψης της FIBA. Οι κανόνες αυτοί προβλέπουν, μεταξύ άλλων, την αποφυγή προβολής σκηνών που ενδέχεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω ένταση ή βία, να απαξιώσουν το άθλημα, να θίξουν την προστασία των ανηλίκων ή να λειτουργήσουν ως παράγοντας κλιμάκωσης.

Η εμπειρία της ΕΡΤ στην εφαρμογή αυτών των κανόνων είναι αδιαμφισβήτητη, όπως αδιαμφισβήτητη είναι και η επάρκεια των στελεχών της. Η ΕΡΤ φέρεται με όρους απόλυτης ισοτιμίας προς όλες τις ΚΑΕ καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν σε συνεργασία με τη διοργανώτρια αρχή.

Σε ό,τι αφορά τον ισχυρισμό σας περί δήθεν απόκρυψης του περιστατικού εισόδου του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στον αγωνιστικό χώρο, επισημαίνουμε τα ακόλουθα, τα οποία επιλέγετε συστηματικά να αποσιωπάτε.

Το συγκεκριμένο περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του τελευταίου τάιμ άουτ του πρώτου ημιχρόνου, περίπου τριάντα δύο δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του.

Εκείνη τη χρονική στιγμή μεταδίδονταν διαφημίσεις τόσο στο τηλεοπτικό σήμα όσο και στο γήπεδο, ενώ η φυσούνα είχε ήδη μετακινηθεί έως την πλάγια γραμμή του αγωνιστικού χώρου, περιορίζοντας σημαντικά την ορατότητα από συγκεκριμένα σημεία.

Με την επανέναρξη της μετάδοσης, ο εκφωνητής της ΕΡΤ κ. Δημήτρης Χατζηγεωργίου — ο οποίος μεταδίδει αγώνες μπάσκετ εδώ και δεκαετίες και αριθμεί περισσότερες από 2.000 αθλητικές μεταδόσεις — αντιλήφθηκε ότι υπήρχε εστία έντασης και αμέσως ζήτησε ενημέρωση από τους δύο ρεπόρτερ αγωνιστικού χώρου, κ. Γιάννη Νάτου και κ. Αποστόλη Τριανταφύλλου.

Οι δύο δημοσιογράφοι βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στους πάγκους των ομάδων, παρακολουθώντας τις τελευταίες οδηγίες των προπονητών, και δεν είχαν άμεση εικόνα του περιστατικού. Ζήτησαν εύλογο χρόνο προκειμένου να διασταυρώσουν τα γεγονότα και, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ενημέρωσαν τους τηλεθεατές ότι η ένταση προκλήθηκε από την είσοδο του ιδιοκτήτη της γηπεδούχου ΚΑΕ στον αγωνιστικό χώρο.

Αυτό ακριβώς επιτάσσει η δημοσιογραφική δεοντολογία: πρώτα επιβεβαίωση των γεγονότων και έπειτα ενημέρωση του κοινού. Όχι εικασίες, όχι φήμες, όχι αυθαίρετα συμπεράσματα. Από τη στιγμή εκείνη, τα δελτία ειδήσεων και οι ενημερωτικές εκπομπές της ΕΡΤ κάλυψαν ΕΙΔΗΣΟΕΓΡΑΦΙΚΑ το γεγονός χρησιμοποιώντας κάθε επιβεβαιωμένο οπτικό υλικό που υπηρετεί την είδηση.

Ως προς τις δηλώσεις του κ. Λεπενιώτη, σας επισημαίνουμε ότι ζητήθηκε να πραγματοποιηθούν ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν από την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Η ΕΡΤ υπέδειξε εγκαίρως τον αρμόδιο δημοσιογράφο και το σημείο πραγματοποίησής τους. Οι δηλώσεις ξεκίνησαν πρακτικά ταυτόχρονα με το τζάμπολ της επανέναρξης του αγώνα.

Είναι αυτονόητο ότι κατά τη ζωντανή μετάδοση αθλητικής αναμέτρησης απόλυτη προτεραιότητα έχει η αγωνιστική δράση. Οι αποφάσεις για το πότε και με ποιον τρόπο εντάσσεται οποιαδήποτε εμβόλιμη δήλωση στο πρόγραμμα λαμβάνονται αποκλειστικά από τους αρχισυντάκτες και τους σκηνοθέτες της μετάδοσης, με αποκλειστικό γνώμονα την πληρότητα της κάλυψης και την ενημέρωση των τηλεθεατών.

Κλείνοντας, σας τονίζουμε ότι η ΕΡΤ θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό του ελληνικού μπάσκετ, προσφέροντας υψηλού επιπέδου μεταδόσεις, επενδύοντας κάθε χρόνο σημαντικούς οικονομικούς πόρους για τη στήριξη του πρωταθλήματος και συνεργαζόμενη άριστα με τη διοργανώτρια αρχή προς όφελος των φιλάθλων και του αθλήματος.

Την ώρα που κρίνεται το μέλλον του πρωταθλήματος και των τηλεοπτικών του δικαιωμάτων για τα επόμενα χρόνια, η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε πρακτικές που απαξιώνουν το προϊόν, στοχοποιούν εργαζόμενους, δημιουργούν συνθήκες έντασης και υπονομεύουν το ίδιο το ελληνικό μπάσκετ.

Η ΕΡΤ θα συνεχίσει να υπηρετεί τον θεσμικό της ρόλο με αντικειμενικότητα, ψυχραιμία, επαγγελματισμό και πλήρη προσήλωση στην αποστολή της.

Με εκτίμηση,

Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου

Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.