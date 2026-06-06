Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την ήττα του Ολυμπιακού στο Game 2, την εξάδα των ξένων και την κατάσταση του Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για το Game 2, εξήγησε τους λόγους της ήττας του Ολυμπιακού από τον Παναθηναϊκό, αναφέρθηκε στην απόφασή του να αφήσει εκτός τους Γουόρντ και Τζόουνς, ενώ απάντησε και σε ερώτηση για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό, κέρδισε δίκαια με τον τρόπο που έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο. Κάναμε ο,τιδήποτε δεν έπρεπε, πήγαμε σε βιαστικές επιθέσεις, το πήραμε προσωπικά και αρχίσαμε και παίζαμε ένα μπάσκετ που είναι έξω από τις αρχές μας, με αποτέλεσμα να κάνουμε πολλά λάθη. Η άμυνά μας οδήγησε μόλις σε 6 λάθη τον Παναθηναϊκό, πρέπει να τους βάλουμε μεγαλύτερη πίεση. Και στις δύο πλευρές του γηπέδου ήμασταν κατώτεροι του αναμενομένου. Ήταν το δεύτερο παιχνίδι, περιμέναμε την αντίδραση του Παναθηναϊκού, είναι καλή ομάδα, έχει καλούς παίκτες. Έπαιξαν με περηφάνεια, ανταποκρίθηκαν στην πρόκληση την σημερινή. Επειδή είναι θέμα καθαρά κινήτρου οι τελικοί αυτή την στιγμή οι τελικοί σε αυτή την φάση της χρονιάς για εμάς, οφείλουμε να βρούμε το κίνητρο στο γήπεδό μας να παίξουμε πολύ καλύτερα και να κερδίσουμε».

Για το αν χάθηκε μία ευκαιρία για διαφορά στο πρώτο ημίχρονο και για το ότι είχε αρνητικό πρόσημο στην αναλογία ασίστ/λάθη μέχρι το 36’: «Το είπα και πριν. Ήταν τελείως λάθος ο τρόπος που παίξαμε. Παίξαμε διαφορετικά, δεν ξέρω από τι παρασυρθήκαμε. Πρέπει να έχεις υπομονή, είναι παιχνίδι 40 λεπτών, για να κερδίσεις εκτός τον Παναθηναϊκό σε αυτή την ατμόσφαιρα πρέπει να επιβάλλεις κάποιες αρχές παιχνιδιού που είσαι καλός. Αν παίξεις διαφορετικά… Προφανώς το πληρώσαμε. Θα έπρεπε να έχουμε πολύ μεγαλύτερη διαφορά στο πρώτο ημίχρονο. Και εκεί ακόμα, φύγαμε από το να εκτελέσουμε τα πλέι μας. Ενώ επέμενα ότι πρέπει να υπομονή και να χτυπήσουμε στο δεύτερο χιτ, φύγαμε από το παιχνίδι μας, διαβάζαμε μόνο το μισ-ματς, πήγαμε να εκτελέσουμε μετά από μία πάσα. Είναι θέμα κακής συγκέντρωσης και είμαι υπεύθυνο εγώ».

Για το πώς θα μπορέσουν να μπουν και οι υπόλοιπο στο πνεύμα του αγώνα πέρα του Φουρνιέ: «Είναι ένας συνδυασμός, να καταλάβει και ο Εβάν ότι όταν η άμυνα είναι επιθετική πάνω του πρέπει να κάνει απλή πάσα. Το έκανε όλη τη σεζόν με επιτυχία. Προφανώς λείπει και ο Ντόρσεϊ. Θα ήταν λάθος να επικεντρωθούμε μόνο στον Φουρνιέ ή σε κάποιον άλλον. Πολλοί βασικοί μας παίκτες υστέρησαν σημαντικά σε τομείς που είναι καλοί. Έχουμε τόσους καλούς σουτέρ, όταν σουτάρεις με 25% είναι δύσκολο να κερδίσεις. Έπρεπε να σουτάρουμε καλύτερα για να τους βάλουμε πίεση και όταν παίζει τόσο physical ο Παναθηναϊκός, χτυπάει χέρια, τραβάει φανέλες, πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτό και να πασάρουμε περισσότερο και να εκθέσουμε την καλή άμυνα στο πρώτο χτύπημα. Έτσι, παίζουμε και στην προπόνηση. Πρέπει να φύγουμε από εκεί και δεν το κάναμε».

Για την απόφασή του σχετικά με την 6άδα των ξένων: «Κάθε απόφαση και για τις δύο ομάδες είναι πολύ δύσκολη. Δυστυχώς υπάρχει αυτός ο περιορισμός. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει τον Σλούκα, εμείς τον Ντόρσεϊ. Αρχίζουν και μειώνονται οι επιλογές. Αυτή την στιγμή δεν είναι οι δύο καλύτερες δυνατές ομάδες που παίζουν. Ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος όπως πάντα. Είναι μία σειρά που μπορεί να πάει στα 5 ματς, ήθελα να βάλω δύο φρέσκους παίκτες. Χωρίς να κρίνω την απόδοση των παικτών. Ο προπονητής βαρύνεται με τις αποφάσεις αυτές».

Για το αν έφταιξε κάτι και οι παίκτες του έχασαν το μυαλό τους στο ημίχρονο: «Θέλετε να πείτε την είσοδο του κυρίου Γιαννακόπουλου; Αυτό εννοείται; Όχι, νομίζω ότι ξεκινήσαμε στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ ξεκινάμε καλά στο τρίτο δεκάλεπτο, μπήκαμε και κάναμε λάθη. Βιαστικές επιλογές, κακές αμυντικές αντιδράσεις, αδυναμία στο ριμπάουντ, δώσαμε δεύτερες ευκαιρίες στον Λεσόρ. Αυτό έφταιξε».

Για την κατάσταση του Ντόρσεϊ: «Δεν έχω μιλήσει μαζί του. Κάνει θεραπεία. Κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Κρίνεται ένας τίτλος, θα θέλαμε να τον έχουμε. Αν κάποιος πονάει δεν μπορεί να παίξει. Σήμερα πονούσε. Την Δευτέρα ίσως είναι άλλη κατάσταση. Τώρα δεν έχωω να πω κάτι».