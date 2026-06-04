Τα... απόνερα του Game 1 των τελικών και η νέα εποχή Άρη με Σπανούλη | Gazz Floor by Novibet

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Το Gazz Floor by Novibet είναι και πάλι εδώ με όλο το τρίτο ημίχρονο του Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός, με τα νέα του Άρη και όχι μόνο!

Το Gazz Floor by Novibet είναι και πάλι εδώ με όλο το τρίτο ημίχρονο του Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 82-76, του πρώτου τελικού της GBL.

Οι Αντώνης Καλκαβούρας, Ευτυχία Οικονομίδου και Χριστίνα Κατσαμούρη, μαζί με τον Ιωάννη Παπαπέτρου, σχολιάζουν όλα όσα είδαμε στο παρκέ του ΣΕΦ και όχι μόνο.

Αχιλλέας Μαυροδόντης και Γιώργος Κούβαρης θα είναι μαζί μας με το ρεπορτάζ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, ενώ ο Βασίλης Βλαχόπουλος θα είναι μαζί μας με όλα τα νέα του Άρη.

Ραντεβού στις 16:15!

     

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