Καθόλου τυχαία δεν ήταν η ατάκα του Έργκιν Άταμαν και για τους Σέρβους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

Φανερά εκνευρισμένος παρουσιάστηκε ο Έργκιν Άταμαν στη συνέντευξη Τύπου μετά τη λήξη του ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό, αν και ο Τούρκος είχε μεγαλύτερη διάθεση να διακωμωδήσει τα όσα έγιναν -σύμφωνα με τον ίδιο- στο ΣΕΦ, παρά να εκφράσει τον θυμό του. Χαρακτηριστικός ήταν ο σαρκασμός του στην στην καταμέτρηση των βολών.

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού μπορεί στο flash interview να μην θέλησε να σταθεί τόσο στη διαιτησία, κάνοντας λόγο και στις χαμένες ευκαιρίες των παικτών του να περάσουν μπροστά στο σκορ, ειδικότερα στο τελευταίο κρίσιμο δίλεπτο, αλλά η συνέντευξη Τύπου αποτέλεσε μια διαφορετική ιστορία.

«Το ματς δεν έληξε 82-76, αλλά 29-5!», είπε ο προπονητής του «τριφυλλιού» ρίχνοντας όλο το βάρος στο διαιτητικό τρίο των Τσαρούχα, Κατραχούρα και Τσιμπούρη, αλλά δεν έμεινε εκεί.

Συγκεκριμένα, στον επίλογο των λεγομένων του στάθηκε και στους δημοσιογράφους και συγκεκριμένα στους Έλληνες και Σέρβους, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τα ελληνικά Μέσα, τα σερβικά, συνεχίστε να γράφετε τα ίδια. Ο Αταμάν είναι ο χειρότερος προπονητής στην Ευρώπη και έχετε τους καλύτερους διαιτητές. Συγχαρητήρια», είπε και αποχώρησε χωρίς φυσικά να δεχθεί κάποια ερώτηση.

Η αναφορά του προς τους Έλληνες δημοσιογράφους είναι προφανής, διότι τα τρία τελευταία χρόνια ο Έργκιν Άταμαν, εργάζεται στη χώρα μας και το ρεπορτάζ πηγάζει προφανώς από τα... μέρη μας, ενώ δεν είναι και η πρώτη φορά που «επιτίθεται» προς τους εκπροσώπους των Media, με αφορμή την κριτική που του έχει ασκηθεί, ειδικά την τρέχουσα σεζόν με τις προβληματικές εμφανίσεις όχι μόνο στη Euroleague, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό στα playoffs της διοργάνωσης.

Η ατάκα «Continue to write» είναι χαρακτηριστική και είχε ειπωθεί στα ενδότερα του Telekom Center μετά τη εντός έδρας νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ωστόσο, αυτό που ενδεχομένως να έχει προκαλέσει εντύπωση στο ευρύ κοινό είναι η αναφορά προς τους Σέρβους ρεπόρτερ, που δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη σχέση με το ελληνικό πρωτάθλημα.

Αυτή, όμως, δεν είναι καθόλου τυχαία και ειδικότερα στο timing που αυτή ειπώθηκε. Συγκεκριμένα, πριν από περίπου τρία 24ωρα, οι Σέρβοι και συγκεκριμένα το meridiansport.rs επικαλέστηκε δικές του πηγές σύμφωνα με τις οποίες ο Παναθηναϊκός όχι μόνο ενδιαφέρεται για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αλλά του έχει καταθέσει και πρόταση ύψους 10 εκατ. ευρώ για δύο χρόνια.

Προφανώς, ένα τέτοιο ρεπορτάζ και τη στιγμή που αυτό δημοσιεύθηκε (λίγες μέρες πριν από το τζάμπολ του πρώτου τελικού) πρέπει φυσιολογικά να έχει θεωρηθεί unfair από πλευράς Τούρκου προπονητή και εξ ου η σημερινή του αναφορά στη συνέντευξη Τύπου.