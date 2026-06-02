Ο Άρης θα ζήσει το πιο… καυτό καλοκαίρι της σύγχρονης ιστορίας του

Ο Βασίλης Βλαχόπουλος γράφει για την είσοδο του Άρη σε άλλες αγορές γεγονός το οποίο οδηγεί στην κατακόρυφη άνοδο της θερμοκρασίας στο club.

Καθώς αναμένεται η επισημοποίηση της διαφαινόμενης συνεργασίας με τον Βασίλη Σπανούλη για τα επόμενα τρία χρόνια, είναι ολοφάνερο πλέον ότι ως club ο Άρης δεν γυρίζει απλά σελίδα, αλλά αρχίζει να γράφει ένα κεφάλαιο από την αρχή. Προφανέστατα αυτό διαφέρει απ’ όλα όσα προηγήθηκαν στα τελευταία (πολλά) χρόνια, αυτή είναι εξάλλου η ευχάριστη εξέλιξη της επιπλέον επένδυσης και της απόφασης του οργανισμού να προχωρήσει σε αυτή. Πιθανολογώ ότι προηγήθηκε η λεπτομερής ανάγνωση των εξελίξεων που έπονται στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και των συνεργασιών που (λέγεται ότι) είναι στα σκαριά.

Σε κάθε περίπτωση, είναι φανερό ότι μπροστά στη νέα εποχή του ευρωπαϊκού μπάσκετ ο Άρης ετοιμάζεται σε όλα τα επίπεδα και με ξεκάθαρο στόχο να καθίσει ισότιμα στο τραπέζι των διαβουλεύσεων. Κι αν σήμερα περιγράφονται συγκεκριμένα δεδομένα «εισαγωγής» στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, μην σας προκαλέσει έκπληξη, αν δρομολογηθεί νέα διαφοροποίηση αυτών εντός της επόμενης χρονιάς. Αυτό υποδηλώνει η διαδοχική εναλλαγή δεδομένων στον τελευταίο χρόνο.

Γι’ αυτόν τον λόγο, την επομένη της ολοκλήρωσης των αγωνιστικών υποχρεώσεων, κρίθηκε περιττή η εστίαση στην περασμένη σεζόν. Έχει μεγαλύτερη αξία η αφοσίωση στην επόμενη μέρα, ειδικά από τη στιγμή που δίνει την αίσθηση ότι θα διαμορφώσει τη θέση αλλά και τον ρόλο που θα διαδραματίσει το club στα επόμενα χρόνια. Η διαφαινόμενη συνεργασία με τον Βασίλη Σπανούλη στοιχειοθετεί το πρώτο βήμα και οι λόγοι επίσης έχουν εξηγηθεί. Είναι κάτι παραπάνω από μπασκετικοί και απολύτως συντεταγμένοι με το γενικό σχέδιο.

Γιατί ο Άρης αλλάζει μονοπάτι. Βασικά παίρνει την ανηφόρα γι’ αγορές υψηλότερου επιπέδου καθότι αυτό προβλέπει η «συμφωνία κυρίων» που έχει προηγηθεί. Με αγωνιστικό προϋπολογισμό μιας μεσαίας ομάδας της Euroleague, είναι δεδομένο ότι οι «κίτρινοι» θα αποταθούν σε αυτό το status παικτών και θα επιχειρήσουν κάτι που δεν είναι καθόλου εύκολο. Να πείσουν παίκτες επιπέδου Euroleague να μετακομίσουν στο Eurocup. Κύρια προϋπόθεση για κάθε «εκλεκτό» είναι να αφουγκραστεί το όραμα του club και του προπονητή, πιστεύοντας στα πρόσωπα αλλά και στο πολυετές πλάνο που θα του παρουσιαστεί. Αν πιστέψει ότι η συνεργασία εξυπηρετεί τις οικονομικές απαιτήσεις και τις αγωνιστικές φιλοδοξίες του, έχει καλώς. Αν όχι, αποσύρεται από την εξίσωση. Κι αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητο να γίνει μέσα σε τέσσερις-πέντε εβδομάδες.

Το ποσοστό του 80% δείχνει το κλειστό club της Euroleague

Το εγχείρημα είναι δύσκολο γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των παικτών που αγωνίστηκαν στην περσινή Euroleague είχαν ένσημα στη διοργάνωση και την προπέρσινη σεζόν, έχοντας συνδυάσει την αγωνιστική του πρόοδο με τη συνεχή παρουσία στο κορυφαίο επίπεδο. Οι «μαθουσάλες» της διοργάνωσης συνθέτουν ξεχωριστή κατηγορία κι αυτοί είναι πραγματικά πάρα πολλοί. Εν τέλει, με την πιθανότητα να χάθηκε κάποιος στο μέτρημα και υπολογίζοντας μόνο τους παίκτες που έχουν θέση στις 12αδες των ομάδων και ρόλους σε αυτές, το 79.4% των παικτών που έπαιξαν πέρυσι στην Euroleague είχαν μετρήσει τουλάχιστον μία ακόμη χρονιά στην κορυφαία διοργάνωση. Αναμφίβολα, πρόκειται για στοιχείο το οποίο δείχνει τον βαθμό δυσκολίας της αποστολής του Άρη κατά τη διαδικασία δημιουργίας ομάδας.

Από την άλλη πλευρά, πρόκειται και για σπουδαία πρόκληση. Εάν ο Άρης καταφέρει να «κλέψει» παίκτες από την Euroleague δεν θα ανεβάσει απλά το αγωνιστικό επίπεδό του αλλά θα στείλει μήνυμα και στις αγορές περί της αξίας του πλάνου του αλλά και την ελκυστικότητα που έχει αρχίσει να εκπέμπει.