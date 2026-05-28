Λίγο πριν το μπάνερ της 4ης EuroLeague ανεβεί στον ουρανό του ΣΕΦ, οι αδελφοί Αγγελόπουλοι ήταν εκείνοι που έφεραν το τρόπαιο στο ΣΕΦ.

Οι διοικητικοί ηγέτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός αποθεώθηκαν κατά την είσοδό τους στο ΣΕΦ, ενώ τοποθέτησαν το τρόπαιο σε ένα ειδικό σταντ στο κέντρο του γηπέδου, με τον κόσμο να τραγουδά «για πάντα στο λιμάνι Αγγελόπουλοι».

Με το πέρας της παρουσίασης του μπάνερ, το τρόπαιο τοποθετήθηκε πίσω από τον πάγκο του Ολυμπιακού.