Σάκοτα ενόψει Ολυμπιακού: «Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε πιο δυνατό τεστ πριν από το Final Four του BCL»

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στη SUNEL Arena, στο πλαίσιο της 26ης και τελευταίας αγωνιστικής της Stoiximan GBL (25/4, 18:15, LIVE από το Gazzetta), με τον Ντράγκαν Σάκοτα να υπενθυμίζει ότι η «Ένωση» θέλει να στείλει ένα μήνυμα στον κόσμο της ότι προετοιμάζεται όσο το δυνατόν καλύτερα για το Final Four του BCL.

«Γεγονός είναι, ότι παίζουμε με την ομάδα, που είναι πρώτη στην Ευρωλίγκα και πρώτη στο ελληνικό πρωτάθλημα και χωρίς ήττα. Πριν από το F4 του BCL δε θα μπορούσαμε να έχουμε πιο δυνατό τεστ. Θα θέλαμε να παίξουμε καλύτερα κόντρα στον Ολυμπιακό σε σχέση με τον προημιτελικό Κυπέλλου, και να στείλουμε ένα μήνυμα στον κόσμο μας, ότι προετοιμαζόμαστε όσο πιο δυνατά μπορούμε» εξήγησε ο πολύπειρος τεχνικός στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΑΕ ΑΕΚ ενόψει του αγώνα με τους «ερυθρόλευκους».