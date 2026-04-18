Ζιάγκος: «Δεν μπορώ να μην εκφράσω την περηφάνια που νιώθω για αυτή την ομάδα!»

Ο Βαγγέλης Ζιάγκος μίλησε για τη νίκη της Μυκόνου και εξέφρασε την περηφάνεια του για την προσπάθεια που έχουν κάνει οι παίκτες του.

Ο προπονητής της Μυκόνου, Βαγγέλης Ζιάγκος, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη επί του Περιστερίου, για την 25η αγωνιστική της Stoiximan GBL, μη μπορώντας να κρύψει τον ενθουσιασμό και την χαρά του για όλα όσα έχει πετύχει η ομάδα το τελευταίο διάστημα.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Βαγγέλης Ζιάγκος:

«Πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά. Προφανώς δεν είναι η στιγμή για τον απολογισμό, έχουμε ακόμη αγώνες μπροστά μας. Ωστόσο, δεν μπορώ να μην εκφράσω την περηφάνια που νιώθω για αυτή την ομάδα.

Ήταν μια χρονιά με πολλές ατυχίες, αλλά και με συνεχόμενες υπερβάσεις. Μία από αυτές, η πιο πρόσφατη, είναι η διαφαινόμενη, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, συμμετοχή της ομάδας στα play-offs. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλους.

Θα ήθελα να κάνω μια ειδική αναφορά στους άμεσους συνεργάτες μου, τον Δημήτρη Βαρβούνη και τον Παναγιώτη Χατζηελευθερίου, για την εξαιρετική προετοιμασία του παιχνιδιού. Πετύχαμε μια σημαντική νίκη απέναντι σε μια ομάδα που εκτιμούμε ιδιαίτερα, τόσο ως οργανισμό όσο και για την αγωνιστική της παρουσία. Πρόκειται για ένα πολύ καλά δομημένο και στελεχωμένο σύνολο, που βρισκόταν σε εξαιρετική κατάσταση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σέβομαι επίσης τον Βασίλη Ξανθόπουλο, τόσο για την πορεία του ως αθλητή όσο και για τη μέχρι τώρα παρουσία του ως προπονητή, στην πρώτη του σεζόν με το Περιστέρι.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, οι 29 ασίστ για 11 λάθη αποτυπώνουν σε μεγάλο βαθμό την εικόνα του παιχνιδιού. Είναι από τα ματς που δύσκολα χάνονται. Οι 88 πόντοι παθητικό δείχνουν ότι υπήρχαν ζητήματα στην αμυντική μας λειτουργία, κυρίως λόγω βιαστικών επιλογών στην επίθεση που έδωσαν εύκολους πόντους στο ανοιχτό γήπεδο, αλλά και λαθών στο σετ παιχνίδι.

Καλή συνέχεια στο Περιστέρι στα play-offs και ακόμη καλύτερη συνέχεια στη δική μας ομάδα. Αυτή η νίκη ανήκει και στον κόσμο του νησιού, που στάθηκε στο πλευρό μας με εντυπωσιακό τρόπο.

Σε ό,τι αφορά τους στόχους μας: από την αρχή της σεζόν, ως νεοφώτιστη ομάδα, ήμασταν απόλυτα ρεαλιστές. Πρώτος και αδιαπραγμάτευτος στόχος ήταν η παραμονή στην κατηγορία. Η εξασφάλισή της ήρθε νωρίτερα απ’ ό,τι περίμεναν ακόμη και οι πιο αισιόδοξοι φίλοι της ομάδας, γεγονός που κάνει την πορεία μας ακόμη πιο σημαντική, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς τις δυσκολίες και τις απουσίες που αντιμετωπίσαμε, ξεκινώντας από νωρίς με την απώλεια του Τζέρεμι Έβανς και συνεχίζοντας με τραυματισμούς βασικών παικτών.

Η συμμετοχή στα play-offs δεν ήταν αρχικός στόχος. Ωστόσο, η πολύ καλή πορεία στον πρώτο γύρο μάς άνοιξε την όρεξη. Πετύχαμε σημαντικές νίκες απέναντι σε ποιοτικούς αντιπάλους και αυτό δημιούργησε σκέψεις για κάτι παραπάνω. Παρ’ όλα αυτά, παραμείναμε προσγειωμένοι και συγκεντρωμένοι στον βασικό μας στόχο, γνωρίζοντας ότι ομάδες με μεγαλύτερη δυναμική και ιστορία θα αντιδρούσαν στον δεύτερο γύρο. Γι’ αυτό και αποφεύγαμε να μιλάμε για play-offs, θέλαμε πρώτα να εξασφαλίσουμε την παραμονή.

Το γεγονός ότι τελικά φτάσαμε ως εδώ αποτελεί ακόμη μία υπέρβαση για την ομάδα.

Σε ό,τι αφορά τη φιλοσοφία μας: η ομάδα είναι δημιούργημα της τοπικής κοινωνίας. Οι άνθρωποι της Μυκόνου έχουν κάποια χαρακτηριστικά που δεν είναι ευρέως γνωστά, ανάμεσά τους η αφοσίωση και η σκληρή δουλειά. Αυτή η νοοτροπία έχει περάσει στην ομάδα από τη διοίκηση και εμείς, ως τεχνικό επιτελείο, προσπαθήσαμε να τη μεταδώσουμε και στους παίκτες. Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι αυτή η προσπάθεια έχει αποδώσει».