Βαρβούνης: «Αγώνας-γιορτή για τον κόσμο της Μυκόνου και το νησί»

Ο Δημήτρης Βαρβούνης, άμεσος συνεργάτης του Βαγγέλη Ζιάγκου στην τεχνική ηγεσία της Μυκόνου, αναφέρθηκε στην αναμέτρηση της 25ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL (28/4, 16:00, ΕΡΤ2 Σπορ) κόντρα στο Περιστέρι.

Ο άμεσος συνεργάτης του Βαγγέλη Ζιάγκου ανέφερε στην αρχική τοποθέτησή του: «Κατ’ αρχάς, χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη σε όλο τον κόσμο! Εύχομαι υγεία, ευτυχία και ψυχική ηρεμία σε όλους. Είναι αλήθεια ότι ο αγώνας θα αποτελέσει μια γιορτή για τον κόσμο της Μυκόνου και για το νησί συνολικά. Είναι ο τελευταίος εντός έδρας αγώνας στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος και είμαι βέβαιος ότι το γήπεδο θα γεμίσει και θα υπάρχει μια όμορφη ατμόσφαιρα. Για εμάς, ωστόσο, πρόκειται για μία ακόμη μάχη, ένα ακόμη παιχνίδι στην έδρα μας, όπου οφείλουμε να ολοκληρώσουμε τη χρονιά όπως μας αξίζει, να είμαστε ανταγωνιστικοί και να παλέψουμε για 40 λεπτά. Από την αρχή της σεζόν αυτός είναι ο χαρακτήρας μας και αυτό πρέπει να δείξουμε και απέναντι στο Περιστέρι».

Η Μύκονος θα αντιμετωπίσει την ομάδα των Δυτικών Προαστίων για πρώτη φορά μετά την ιστορική πρεμιέρα της στο πρωτάθλημα, στις 12 Οκτωβρίου: «Η αλήθεια είναι πως, λόγω της καθημερινότητας εδώ, των συνεχόμενων προπονήσεων και των αγώνων, ακόμη κι αν έχουμε μόνο ένα ματς την εβδομάδα, δεν αντιλαμβανόμαστε πόσο γρήγορα περνά ο χρόνος. Το συνειδητοποιήσαμε μόνο όταν άνοιξε ο καιρός και καταλάβαμε πόσο γρήγορα πέρασαν οι μήνες».

Ο ασίσταντ κόουτς της Μυκόνου μίλησε για τη μεγάλη πρόκληση που έχει μπροστά του ολόκληρος ο οργανισμός: «Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για ένα τεράστιο κίνητρο. Αφορά τόσο τη διοίκηση της ομάδας, που συμμετέχει για πρώτη φορά στη GBL, όσο και τους παίκτες, όπως και ολόκληρο το σταφ. Σε περίπτωση πρόκρισης στα playoffs, θα πρόκειται για μια πολύ σημαντική επιτυχία. Με νίκη, θεωρώ ότι “κλειδώνουμε” τη θέση μας στην postseason και γι’ αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ολοκληρώσουμε τη χρονιά όπως μας αξίζει. Αν αυτό σημαίνει ότι θα βρεθούμε στα playoffs, θα είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό για όλους μας. Γνωρίζουμε, βέβαια, ότι το Περιστέρι είναι μία από τις πιο φορμαρισμένες και ποιοτικές ομάδες του πρωταθλήματος, με ξεκάθαρη φιλοσοφία τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Παρ’ όλα αυτά, εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε το παιχνίδι μας».

Το Περιστέρι μετρά επτά συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα και ο Δημήτρης Βαρβούνης, σχολιάζοντας τον προσεχή αντίπαλο της Μυκόνου, ανέφερε: «Το Περιστέρι είναι μια ομάδα που επιθετικά στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στον αιφνιδιασμό, με όλους τους παίκτες να τρέχουν πάρα πολύ με την μπάλα, στο να πάνε σε καταστάσεις coast to coast και να σκοράρουν. Χρησιμοποιούν έντονα την κίνηση κατά τη διάρκεια του πικ-εν-ρολ, μακριά από την μπάλα, με κοψίματα στο καλάθι, είτε από τις γωνίες είτε από τις 45 μοίρες, ενώ βασίζονται επίσης πολύ στο περιφερειακό τους σουτ, τόσο από τα “4άρια” όσο και από τους γκαρντ, καθώς και στο ένας εναντίον ενός του Νίκολς. Αμυντικά είναι επίσης μια συμπαγής και δυναμική ομάδα, που δεν επιτρέπει εύκολα στον αντίπαλο να βρει ελεύθερα καλάθια. Τα στατιστικά επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για μία από τις πιο καλές επιθέσεις και άμυνες του πρωταθλήματος. Παρ’ όλα αυτά, κάθε ομάδα έχει αδυναμίες, είτε επιθετικά είτε αμυντικά. Αυτό έχουμε δουλέψει από την προηγούμενη εβδομάδα, θα συνεχίσουμε και αυτή την εβδομάδα και θα δούμε τα αποτελέσματα στο γήπεδο».

Και κατέληξε λέγοντας: «Είμαι σίγουρος ότι ο κόσμος θα γεμίσει το γήπεδο, γιατί διψά για κάθε παιχνίδι της Μυκόνου, και μας δίνει πολύ μεγάλη βοήθεια, ώστε να παίρνουμε ενέργεια και να δουλεύουμε στο 100%».