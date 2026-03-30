Ο Άταμαν αρνήθηκε να κάνει δηλώσεις στην ΕΡΤ: «Αυτό ήταν θέατρο, όχι αγώνας μπάσκετ!»
Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το Telekom Center Athens, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 94-101 και διευρύνοντας το αήττητο σερί του στη Stoiximan GBL, ενώ απομένουν τρεις αγωνιστικές για το φινάλε της regular season.
Από την άλλη πλευρά, οι «πράσινοι» υποχώρησαν στο 17-5, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να εκφράζεται κατά της ΕΡΤ για τη μετάδοση, των διαιτητών και του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου.
Αμέσως μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό, ο Εργκίν Άταμαν αρνήθηκε να κάνει δηλώσεις στο flash interview της ΕΡΤ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Τούρκος κόουτς είπε φεύγοντας για το γραφείο των προπονητών: «Αυτό ήταν ένα θέατρο, όχι ένας αγώνας μπάσκετ! Όσα έγιναν ήταν θεατρικά, δεν μπορούμε να μιλήσουμε σε τίποτα για μπάσκετ».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.