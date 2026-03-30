Ο Άταμαν αρνήθηκε να κάνει δηλώσεις στην ΕΡΤ: «Αυτό ήταν θέατρο, όχι αγώνας μπάσκετ!»

Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το Telekom Center Athens, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 94-101 και διευρύνοντας το αήττητο σερί του στη Stoiximan GBL, ενώ απομένουν τρεις αγωνιστικές για το φινάλε της regular season.

Από την άλλη πλευρά, οι «πράσινοι» υποχώρησαν στο 17-5, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να εκφράζεται κατά της ΕΡΤ για τη μετάδοση, των διαιτητών και του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου.

Αμέσως μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό, ο Εργκίν Άταμαν αρνήθηκε να κάνει δηλώσεις στο flash interview της ΕΡΤ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Τούρκος κόουτς είπε φεύγοντας για το γραφείο των προπονητών: «Αυτό ήταν ένα θέατρο, όχι ένας αγώνας μπάσκετ! Όσα έγιναν ήταν θεατρικά, δεν μπορούμε να μιλήσουμε σε τίποτα για μπάσκετ».