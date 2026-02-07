Stoiximan GBL: Ενός λεπτού σιγή σε όλους τους αγώνες στη μνήμη του Θανάση Σκουρτόπουλου
Το ελληνικό μπάσκετ αποχαιρετά τον Θανάση Σκουρτόπουλο. Πριν το τζάμπολ σε όλες τα γήπεδα της Stoiximan GBL, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του 60χρονου τεχνικού που έφυγε από τη ζωή.
Στην καριέρα του στην προπονητική έχει κάτσει στους πάγκους του Αιγάλεω, της Δάφνης Δαφνίου, του ΟΦΗ, της ΑΕΚ (ως assistant), του Πανελληνίου (ως assistant), του Περιστερίου, του Πανελληνίου, του Ίκαρου Καλλιθεάς, του Πανιωνίου, του Ρεθύμνου, του Κεραυνού, του Απόλλων Πάτρας, του Φάρου Λάρισας, του Ηρακλή, της Μπίντγκοτζ και της Εθνικής Ελλάδος.
Η ενός λεπτού σιγή στα γήπεδα της Stoixman GBL:
