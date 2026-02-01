Μίλιτσιτς: «Πρέπει να αρχίσουμε να πιστεύουμε στους εαυτούς μας»

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς μίλησε για την σπουδαία νίκη του Άρη επί του Παναθηναϊκού στη Θεσσαλονίκη.

Ο Άρης ήταν επιβλητικός και στο... καμίνι που είχε μετατραπεί το Αλεξάνδρειο, κατάφερε να επικρατήσει του Παναθηναϊκού με 102-95 στην παράταση σε ένα ματς που πρωταγωνίστησαν οι εντάσεις και αποβολές.

Οι Θεσσαλονικείς πάλεψαν μέχρι το φινάλε και πανηγύρισαν μία πολύ σημαντική νίκη υποχρεώνοντας τους «πράσινους» στη δεύτερη ήττα τους στη Stoiximan GBL (για το 14-2). Μάλιστα γιόρτασαν το θετικό αποτέλεσμα και με τον Ρίτσαρντ Σιάο.

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς ήταν πολύ ικανοποιημένος από τους παίκτες του και μίλησε παράλληλα και για τις δύσκολες στιγμές που περνάει η χώρα μετά τα τραγικά δυστυχήματα.

Όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου

«Αναφορικά με το σημερινό παιχνίδι, ξεκινήσαμε με ενός λεπτού σιγή για το τραγικό γεγονός που συνέβη με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Παράλληλα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πριν από τέσσερα χρόνια βιώσαμε κι εμείς μια μεγάλη τραγωδία με δικό μας φίλαθλο. Δεν έχει νόημα να συγκρίνουμε καταστάσεις, αυτό που μετράει είναι να έχουμε επίγνωση, να δείχνουμε σεβασμό και να είμαστε όλοι πιο προσεκτικοί στον τρόπο που δρούμε και αντιδρούμε. Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από εκείνο το γεγονός, και είναι σημαντικό να μην το ξεχνάμε, ώστε να μην ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο.

Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, το παιχνίδι εξελίχθηκε όπως συμβαίνει συχνά σε τέτοια ματς. Απέναντι στον Παναθηναϊκό θεωρώ ότι κάναμε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις μας, ελέγχοντας το παιχνίδι για περίπου 35–40 λεπτά και φτάνοντας μέχρι την παράταση. Αυτό δείχνει ότι η ομάδα παλεύει, πιστεύει στις δυνατότητές της και καταθέτει την ψυχή της, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές.

Πρέπει να αρχίσουμε να πιστεύουμε στους εαυτούς μας. Κόντρα στην Μπαχτσεσεχίρ παίξαμε πολύ καλά, όπως και σήμερα. Ας είμαστε χαρούμενοι, ας προχωρήσουμε για το επόμενο παιχνίδι, που είναι η Νεπτούνας. Η ενέργεια οφειλόταν και στους οπαδούς μας.

Όλα παίζουν ρόλο. Κερδίσαμε τρία παιχνίδια, δύσκολα, όπως αυτό στην Πάτρα. Παίξαμε σπουδαία στην Τουρκία και σήμερα επίσης με τον Παναθηναϊκό. Δεν έχει να κάνει μόνο ότι κόψαμε τρεις παίκτες. Θέλαμε να κάνουμε την κατάσταση πιο ξεκάθαρη. Είναι οι συζητήσεις που κάναμε εγώ και ο Νίκος Ζήσης με τους παίκτες ένας με έναν και προσπαθήσαμε να αλλάξουμε τη νοοτροπία τους. Εξελίσσουμε το παιχνίδι μας, τώρα οι παίκτες μας παίζουν πολύ διαφορετικά από την αρχή της σεζόν.

Με τη διοίκηση και εμάς στο αγωνιστικό προσπαθούμε να βελτιωθούμε. Δεν χρειάζεται υπερβολικός ενθουσιασμός. Είμαι εδώ για να φέρω αποτελέσματα. Χρειάζεται χρόνος και υπομονή, πάμε βήμα-βήμα για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Δε θα γίνουν όλα σε ένα βράδυ».

Για τον Κώστα Αντετοκούνμπο: «Ο Κώστας Αντετοκούνμπο μας δίνει κάτι πολύ παραπάνω και βρίσκει τον ρυθμό του. Εχουμε τρεις ψηλούς (Φόρεστερ, Τσαϊρέλη) που πρέπει να κάνουν τα βασικά στην άμυνα. Επιτίθενται στα αντίπαλα γκαρντ. Ο Κωστας σήμερα δε φοβόταν, δεν έκανε μόνο τα 6 κοψίματα, αλλά μας γλύτωσε και από κάποια καλάθια, βρίσκει σταδιακά τον ρυθμό του και τη φυσική του κατάσταση. Είχαμε κάποια προβλήματα με τα ριμπάουντ. Η κατάσταση είναι πλέον διαφορετική. Πρέπει να βάλουμε στην εξίσωση και τους γκαρντ, θέλουμε να εμπλακούν όλοι στα αμυντικά ριμπάουντ».

Και έκλεισε λέγοντας: «Σήμερα ήταν δύσκολο, κερδίζαμε, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε με μεγάλα σουτ, αλλά και εμείς κάναμε λάθη. Ήταν πολύ σημαντικό να κάνουμε τους παίκτες να πιστέψουν ότι μπορούμε να κερδίσουμε. Στην παράταση στον πάγκο ήταν όλοι με το κεφάλι σκυμμένο, αλλά το γυρίσαμε αυτό και ήταν μεγάλο όλο αυτό. Είμαι υπερήφανος για αυτό».