Σιάο: «Να βελτιωνόμαστε για να πετύχουμε τους στόχους μας»

Ο Ρίτσαρντ Σιάο βρίσκεται στο Nick Galis Hall για να παρακολουθήσει τον αγώνα του Άρη με τον Παναθηναϊκό και αναφέρθηκε στον στόχο του club.

Ο ιδιοκτήτης του επενδυτικού fund που έχει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΚΑΕ Άρης βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα το πρωί της Κυριακής (1/2) παρευρέθηκε στο τρισάγιο που τελέστηκε στη μνήμη του δολοφονηθέντα Άλκη Καμπανού. Μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ δήλωσε αρχικά ότι… «η σημερινή μέρα είναι μια μέρα μνήμης για τον σύλλογο. Είναι μια στενάχωρη μέρα για όλους μας και θέλουμε απλά να δηλώσουμε τη στήριξή μας σε μια συντετριμμένη οικογένεια. Θα είμαστε στο πλευρό της».

Ερωτηθείς για το παιχνίδι, δήλωσε ότι… «η ομάδα παίζει με μεγάλη ενέργεια. Είναι φανερό ότι η ομάδα βελτιώνεται μέρα με τη μέρα και αυτό θέλουμε για να φτάσουμε στο σημείο υλοποίησης των στόχων μας».