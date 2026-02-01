Άρης - Παναθηναϊκός: Ενός λεπτού σιγή για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ και συνθήματα για τον Άλκη
Σε βαρύ κλίμα ξεκίνησε η αναμέτρηση του Άρη με τον Παναθηναϊκό στο Αλεξάνδρειο με τα προβλήματα πριν το τζάμπολ να προκαλούν καθυστέρηση στην έναρξη, αλλά να ξεπερνιούνται εν τέλει.
Πέρα από το πανό που αναρτήθηκε από τους φίλους του Άρη για να τιμήσουν τη μνήμη του αδικοχαμένου, Άλκη Καμπανού, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για την τραγική επέτειο της δολοφονίας του και για τους φίλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα στη Ρουμανία.\
Συγκινητικές στιγμές στο Αλεξάνδρειο που ακούγοντας συνθήματα για τον Άλκη από την κερκίδα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.