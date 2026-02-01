Άρης - Παναθηναϊκός: Ενός λεπτού σιγή για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ και συνθήματα για τον Άλκη

Ευτυχία Οικονομίδου
Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης του Άρη με τον Παναθηναϊκό, ενώ παράλληλα στο Αλεξάνδρειο ακούστηκαν συνθήματα για τον Άλκη Καμπανό και την τραγική επέτειο του χαμού του.

Σε βαρύ κλίμα ξεκίνησε η αναμέτρηση του Άρη με τον Παναθηναϊκό στο Αλεξάνδρειο με τα προβλήματα πριν το τζάμπολ να προκαλούν καθυστέρηση στην έναρξη, αλλά να ξεπερνιούνται εν τέλει.

Πέρα από το πανό που αναρτήθηκε από τους φίλους του Άρη για να τιμήσουν τη μνήμη του αδικοχαμένου, Άλκη Καμπανού, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για την τραγική επέτειο της δολοφονίας του και για τους φίλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα στη Ρουμανία.\

Συγκινητικές στιγμές στο Αλεξάνδρειο που ακούγοντας συνθήματα για τον Άλκη από την κερκίδα.

