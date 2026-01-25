Το μπάσκετ που μας κάνει να κλαίμε, είναι του Σικάγο! Το μπάσκετ με το οποίο γελάμε είναι αυτό της Πάτρας

Ένα κοντράστ αμείλικτο. Από τη μία πλευρά, μία πραγματική αθλητική βιομηχανία που σε κάνει να δακρύζεις και από την άλλη, ένα αστείο προϊόν, που πλέον δεν το νοιάζει να τηρεί ούτε τα προσχήματα, εκμεταλλευόμενο τη σιωπή του «έτσι είναι και τι να κάνεις».

Είναι αντιληπτό ότι στην εποχή της ταχύτητας, του «αρπακόλλα», της πληροφόρησης μόνο μέσω του τίτλου κ.ο.κ. είναι πολύ δύσκολο να βρει κανείς περίπου 40 λεπτά για να δει τα όσα έγιναν στο United Center του Σικάγο στην τελετή απόσυρσης της φανέλας του Ντέρικ Ρόουζ.

Ωστόσο, αν κάποιος φίλος του μπάσκετ θέλει να κάνει ένα δώρο στον εαυτό του, σίγουρα θα ένιωθε πολύ γεμάτος με αυτή του την απόφαση. Θα είναι μια απόφαση που θα προσφέρει άφθονα συναισθήματα, τα οποία δεν σχετίζονται με τον αθλητισμό αυτόν καθ' αυτόν, αλλά με τους ανθρώπινους δεσμούς, που απορρέουν είτε από την οικογένεια, είτε από τους φίλους, είτε από τους συναδέλφους σου στη δουλειά, οι οποίοι εξελίσσονται μέσα στην πάροδο του χρόνου σε μια δεύτερη οικογένεια: Αυτήν που επιλέγεις να έχεις.

Τι μάθαμε από αυτή την τελετή; Πρώτα από όλα, η γενιά ανθρώπων που είναι τώρα στα 30+ θυμήθηκε αυτόν τον τηλεκατευθυνόμενο τύπο, που με την ταχύτητα και την ελαστικότητά του έκανε το πραγματικό παιχνίδι να θυμίζει NBA2Κ. Ένα πραγματικό Showtime.

Δεύτερον, ήταν πραγματικά ανατριχιαστικό να βλέπεις τον Ντέρικ Ρόουζ να τολμά να βάζει τη φωτογραφία του τραυματισμού του, εκεί που άρχισε η αντίστροφη μέτρηση και να αρχίζει χωρίς φόβο να την περιγράφει και να αποκαλύπτει ότι η πρώτη ατάκα στον γιατρό του ήταν ότι «όλα τέλειωσαν». Όπως ήταν πραγματικά συγκλονιστικό να βλέπει κανείς τα δύο μικρότερα παιδιά του D-Rose να κλαίνε με αναφιλητά, βλέποντας τον μπαμπά τους να πραγματοποιεί σε παγκόσμια θέα μία κατάθεση ψυχής και εκείνος να λέει ότι δεν χρειάζεται να δακρύζουν, αφού η συγκυρία ήταν ένα ευχάριστο γεγονός.

Τρίτο και τελευταίο... Αποτελεί ένα απόλυτο case study η ευκολία με την οποία καταφέρνει η βιομηχανία του NBA, να εντάσσει σε αυτή τη διαδικασία όχι την επαγγελματική πορεία του Ντέρικ Ρόουζ επί 16 αγωνιστικές περιόδους, αλλά την ανθρώπινη πλευρά και όλο αυτό να γίνεται με τρόπο που ούτε ξενίζει, ούτε προκαλεί αμηχανία, ούτε αρνητικά συναισθήματα.

Γενικότερα, η όλη τελετή που στο United Center υπενθύμισε τι είναι το κανονικό μπάσκετ, τι είναι κανονικός αθλητισμός και τι είναι οι πραγματικές ανθρώπινες ιστορίες οι οποίες δημιουργούν συναισθήματα.

Θα έλεγε κανείς ότι ευτυχώς που υπάρχει και αυτή η εκδοχή, ευτυχώς που υπάρχει και το Ίντερνετ και έρχονται αυτές οι σκηνές και οι εικόνες, διότι ειδάλλως θα υπήρχε ο κίνδυνος να πιστέψουμε ότι ο πραγματικός αθλητισμός είναι αυτός που βλέπουμε κάθε μέρα στην Ελλάδα, όπως για παράδειγμα (γιατί είναι παράδειγμα ενός φαινομένου και όχι μεμονωμένη περίπτωση) στην αναμέτρηση του Προμηθέα κόντρα στον Άρη. Όποιος είδε και όποιος διάβασε, ξέρει...

Θα πιστεύαμε ότι η ξεκάθαρη πρόθεση και επιθυμία να φέρουμε τα πράγματα εκεί που ορίζει η διοικούσα αρχή, είναι κάτι το φυσιολογικό και σίγουρα μη κατακριτέο, διότι εδώ συμβαίνει και κάτι ακόμα πιο... τρομακτικό.

Γύρω από αυτή την κατάσταση, υπάρχει μια σιωπή όχι συγκάλυψης, αλλά αποδοχής ότι «έτσι είναι και τι να κάνεις», κάτι που είναι πολύ επικίνδυνο, αφού πλέον αυτό το «τέρας» που έχει διαμορφωθεί όχι μόνο δεν εξοργίζει κανέναν ενώ θα έπρεπε, αλλά προκαλεί και γέλιο, αφού αλήθεια ποιος μπορεί να πάρει αυτή την κατάσταση στα σοβαρά;

Οι μοναδικοί άνθρωποι που μπορούν να το αλλάξουν είναι οι ίδιοι οι επιχειρηματίες που βάζουν τα λεφτά τους σε ένα βαρέλι δίχως πάτο, αφού αλίμονο αν πιστεύει κανείς ότι θα πάρουν οτιδήποτε ανταποδοτικό πίσω σε οικονομικό επίπεδο.

Και προσέξτε... Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με Αγγελόπουλους, Γιαννακόπουλο κλπ., που δεν χωρά λογικός νους πόσα λεφτά έχουν ρίξει, αλλά εξελίσσεται μια προοπτική με πολύ ισχυρές διοικήσεις σε ΠΑΟΚ, Άρη, ΑΕΚ ενώ ήδη Μαρούσι, Πανιώνιος (ανεξάρτητα από την πορεία τους) έχουν επίσης ρίξει πάρα πολλά λεφτά κι όχι μόνο για τα δικά τους κυβικά, αλλά στη μεγαλύτερη εικόνα.

Προς το παρόν, έχουμε το δικαίωμα να ασχοληθούμε για μισή μέρα με τα κλάματα του Ντέρικ Ρόουζ για να θυμηθούμε τον πραγματικό αθλητισμό και έχουμε την... πολυτέλεια να ασχολούμαστε όλο τον υπόλοιπο χρόνο με τα όσα συμβαίνουν με τις... Πάτρες του ελληνικού μπάσκετ.