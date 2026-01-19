Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ μίλησε σε άπταιστα ελληνικά στα παιδιά των ακαδημιών του Ολυμπιακού, εντυπωσιάζοντας τους πάντες.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης της βράβευσης των παιδιών από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ εντυπωσίασε τους πάντες με τα άπταιστα ελληνικά που μίλησε.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σέρβος πήρε το μικρόφωνο και ευχήθηκε στους νέους των «ερυθρολεύκων» στα ελληνικά, αφήνοντας τους πάντες άφωνους.

Συγκεκριμένα είπε: «Καλή χρονιά. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ μαζί σας. Συγχαρητήρια σε όλους και καλή τύχη».

Αμέσως μετά, ο 31χρονος δέχτηκε καθολικό χειροκρότημα και αποθεώθηκε από όσους βρισκόντουσαν στην εκδήλωση.

Δείτε την ανάρτηση του Ολυμπιακού:

«Μια εκδήλωση γεμάτη χαμόγελα, συγκίνηση και εκπλήξεις! Οι βραβεύσεις των Ακαδημιών της ΚΑΕ Ολυμπιακός τα είχαν όλα — ακόμη και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να μιλά ελληνικά!»



