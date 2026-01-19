Γιαννακόπουλος: «Η υπόθεση για άντρα ή γυναίκα διαιτητή έχει πάρει τον δρόμο της και πάει για κακούργημα»

Ο «ισχυρός άνδρας» της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναφέρθηκε σε Έλληνα διαιτητή (δεν διευκρίνισε αν αφορά άνδρα ή γυναίκα) που αντιμετωπίζει πρόβλημα με τη Δικαιοσύνη.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο story του ανέφερε:

«Οι πληροφορίες μου λένε ότι μία υπόθεση για έναν διαιτητή, άντρα ή γυναίκα, έχει πάρει τον δρόμο της και πάει για κακούργημα. Για να δούμε».