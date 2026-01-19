Γιαννακόπουλος: «Η υπόθεση για άντρα ή γυναίκα διαιτητή έχει πάρει τον δρόμο της και πάει για κακούργημα»
Ενώπιον της δικαιοσύνης θα βρεθεί Έλληνας διαιτητής (δεν αποσαφήνισε εάν πρόκειται για άνδρα ή γυναίκα), σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε story που έκανε στο Instagman.
Τον δρόμο της δικαιοσύνης παίρνει η υπόθεση ενός διαιτητή, ο οποίος έχει πρόβλημα με τη δικαιοσύνη. Μάλιστα, όπως επισημαίνει ο ισχυρός άνδρας» του «τριφυλλιού» η υπόθεση πάει για κακούργημα στα δικαστήρια.
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο story του ανέφερε:
«Οι πληροφορίες μου λένε ότι μία υπόθεση για έναν διαιτητή, άντρα ή γυναίκα, έχει πάρει τον δρόμο της και πάει για κακούργημα. Για να δούμε».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.