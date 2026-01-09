Χατζηελευθερίου: «Στη Μύκονο συνεχίζουμε με σκυμμένο το κεφάλι και τα πόδια στο έδαφος»

Η Μύκονος αντιμετωπίζει την ΑΕΚ για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL και ο ασίσταντ κόουτς Παναγιώτης Χατζηελευθερίου σχολίασε την αναμέτρηση με την «Ένωση», η οποία θα διεξαχθεί στη SUNEL Arena χωρίς την παρουσία θεατών.

Η Μύκονος ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στον πρώτο γύρο της Stoiximan GBL με νίκη επί του ΠΑΟΚ και πλέον στρέφει το ενδιαφέρον της στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ στη SUNEL Arena, η οποία θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών λόγω τιμωρίας της «Ένωσης» (11/1, 13:00, ERTSPORTS 1).

Από την πλευρά του, ο ασίσταντ κόουτς των νεοφώτιστων, Παναγιώτης Χατζηελευθερίου, μίλησε στο mykonosbc.gr για την πορεία της Μυκόνου στο πρωτάθλημα, καθώς και για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ που ακολουθεί.

Ο άμεσος συνεργάτης του Βαγγέλη Ζιάγκου ανέφερε στην αρχική τοποθέτησή του: «Η ομάδα ξεπέρασε τις προσδοκίες στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος. Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν πλήρως και φάνηκε η οργάνωση, η χημειά, η δουλειά που γίνεται στις προπονήσεις καθώς και η προσήλωση που υπάρχει μέσα στο γήπεδο. Αυτά είχαν ως αποτέλεσμα τις δύο σημαντικές νίκες που ήρθαν κατά την περίοδο των γιορτών και μας δίνουν ικανοποίηση, αλλά και τη βεβαιότητα ότι το μέλλον θα είναι ακόμη καλύτερο».

Σχολιάζοντας την πρόσφατη νίκη επί του ΠΑΟΚ στο κλειστό της Άνω Μεράς, επισήμανε: «Νομίζω ότι ίσως ήταν η μεγαλύτερη νίκη της Μυκόνου. Μέσα μας υπάρχει βαθιά πίστη σε όσα κάνουμε, στον τρόπο που τα παιδιά δουλεύουν μέσα στις προπονήσεις, και ξέραμε ότι κάποια στιγμή θα καταφέρουμε το κάτι παραπάνω. Αυτό φάνηκε στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Και συνεχίζουμε με σκυμμένο το κεφάλι και τα πόδια στο έδαφος, γιατί το πρωτάθλημα είναι ακόμα πιο δύσκολο στη συνέχεια».

Όσον αφορά την προσεχή αναμέτρηση με την ΑΕΚ, ο Παναγιώτης Χατζηελευθερίου δήλωσε: «Αντιμετωπίσαμε την ΑΕΚ πριν από περίπου 20 ημέρες, στο γήπεδό μας. Έχουμε καταγράψει τα λάθη που κάναμε σε εκείνο το παιχνίδι. Νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε σε αυτά τα λάθη και να μην τα επαναλάβουμε προκειμένου να δείξουμε ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο. Αντιμετωπίζουμε μια ιστορική ομάδα με μεγάλη παράδοση στο ελληνικό μπάσκετ. Υπάρχει ιδιαιτερότητα στο ότι το ματς θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, ενώ η ΑΕΚ δεν υπολογίζει πια στους Κλαβέλ και Σίλβα. Εμείς πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι στο πλάνο μας και να δείξουμε μαχητικότητα».