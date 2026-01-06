Κολοσσός για Γκάουντλοκ: «Αδύνατη η συνέχιση της συνεργασίας μας»

Ο Κολοσσός Ρόδου τοποθετήθηκε δημόσια για την υπόθεση του Άντριου Γκάουντλοκ, εξηγώντας πως από τη στιγμή που το όνομά του ενεπλάκη σε υπόθεση απαγορευμένων ουσιών, ήταν αδύνατο να συνεχιστεί η συνεργασία τους.

Η συνεργασία του Άντριου Γκάουντλοκ με τον Κολοσσό ολοκληρώθηκε, με τους Ροδίτες να εξηγούν με τον πλέον επίσημο τρόπο ότι ήταν αδύνατο να παραμείνει ο Αμερικανός περιφερειακός στην ομάδα.

«Η εμπλοκή του ονόματός του σε υπόθεση που αφορά ζητήματα απαγορευμένων ουσιών δημιουργεί συνθήκες οι οποίες δεν συνάδουν με το πλαίσιο αρχών και αξιών που διέπουν τη λειτουργία του συλλόγου μας και καθιστούν αδύνατη τη συνέχιση της συνεργασίας», αναφέρουν χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή τους.

Ο Γκάουντλοκ είχε συλληφθεί στις 29/12 καθώς σε τελωνειακό έλεγχο που έγινε σε δέμα που προοριζόταν για τον ίδιο, βρέθηκαν 252 γραμμάτια κάναβης και ακολούθως, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Κολοσσός

«Ο Andrew Goudelock υπήρξε αναμφίβολα ένα σημαντικό κομμάτι της αγωνιστικής πορείας του Κολοσσού, προσφέροντας τα τελευταία τρία χρόνια με το ταλέντο, την εμπειρία και την παρουσία του ουσιαστική συμβολή στην ομάδα μας. Η προσφορά του στο αγωνιστικό σκέλος αναγνωρίζεται και δεν αμφισβητείται.

Ο Κολοσσός πρεσβεύει διαχρονικά το αθλητικό ιδεώδες, τον σεβασμό στους κανόνες, την ευγενή άμιλλα και την υπευθυνότητα εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων. Οι αξίες αυτές αποτελούν αδιαπραγμάτευτο θεμέλιο της φιλοσοφίας μας και οφείλουμε να τις υπηρετούμε με συνέπεια και σαφή στάση.

Η ομάδα θα συνεχίσει να λειτουργεί με γνώμονα τις αρχές του καθαρού αθλητισμού και του σεβασμού προς το άθλημα, τους φιλάθλους και τη νέα γενιά αθλητών που μας παρακολουθεί και μας εμπιστεύεται.

Ο Κολοσσός προχωρά τον αγωνιστικό του σχεδιασμό με αίσθημα ευθύνης και προσήλωση στις αξίες που τον χαρακτηρίζουν».