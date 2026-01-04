Λυκογιάννης για Γκάουντλοκ: «Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα σοβαρό δίλημμα»!

Ο Άρης Λυκογιάννης αναφέρθηκε στην περίπτωση του Άντριου Γκάουντλοκ και τη σημαντική αναμέτρηση που έπεται για τον Κολοσσό με τον Πανιώνιο (10/1, 18:15) στη Γλυφάδα.

Ο Κολοσσός επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα με την εντός έδρας νίκη επί του Αμαρουσίου, στην τελευταία αναμέτρηση του πρώτου γύρου της κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL, και στο ντεμπούτο του Άρη Λυκογιάννη.

Οι «θαλασσί» βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 3-9 και ο 57χρονος Έλληνας προπονητής ανέφερε στην αρχική τοποθέτησή του στη συνέντευξη Τύπου: «Καλή χρονιά σε όλους με υγεία. Όλη η ομάδα αφιερώνει τη νίκη στη μνήμη του Γιώργου Ματσαμά. Είναι μία μεγάλη απώλεια για την οικογένεια του Κολοσσού, για έναν άνθρωπο, ο οποίος υπηρέτησε τον σύλλογο από πολλά και διαφορετικά πόστα. Ένας άνθρωπος που αγαπούσε πολύ την ομάδα και της έδωσε πολλά. Οπότε η σημερινή η νίκη είναι αφιερωμένη σε εκείνον.

Για το παιχνίδι δεν έχω να πω πολλά… Είναι μία νίκη σημαντική για εμάς, γιατί έγινε στο γήπεδό μας που υπάρχει το "πρέπει", απέναντι σε μία ομάδα που ήταν στην ίδια βαθμολογική θέση με εμάς. Και εμείς έχουμε ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα στον δεύτερο γύρο, οπότε πρέπει να βρούμε νίκες. Είναι μία νίκη που την πιστώνονται οι παίκτες. Έδειξαν το πρόσωπο που πρέπει να έχουμε εντός έδρας. Παίξαμε σκληρά στην άμυνα, βάλαμε χέρια στην μπάλα, υποχρεώσαμε τον αντίπαλο να κάνει 17 λάθη και είχαμε αρκετά καλή κυκλοφορία με καλό αριθμό ασίστ.

Παράλληλα κρατήσαμε τον αριθμό των λαθών μας σε μονοψήφιο. Νομίζω ότι αυτά είναι τα στοιχεία που μας έδωσαν τη νίκη. Μόνο μελανό σημείο είναι ότι χάσαμε αρκετές ελεύθερες βολές και θα πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά γιατί καθορίζει παιχνίδια. Η ομάδα αυτή την στιγμή διεκδικεί νίκες, με οποιονδήποτε αντίπαλο. Όποιος κι αν είναι ο αντίπαλος η ομάδα πρέπει να πάρει τη νίκη. Ο επόμενος αντίπαλος είναι ο Πανιώνιος. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να χτυπήσουμε το παιχνίδι και να διεκδικήσουμε τις πιθανότητές μας να πάρουμε τη νίκη. Δεν υπάρχει παιχνίδι που έχουμε την πολυτέλεια να πούμε ότι δεν το χτυπάμε».

Για το θέμα του Άντριου Γκάουντλοκ, είπε: «Θα τοποθετηθεί επίσημα η διοίκηση. Αλλά, νομίζω σήμερα η ομάδα έδειξε με τον τρόπο που έπαιξε ότι το μπάσκετ του ενός έχει τελειώσει εδώ και πολλά χρόνια. Πρέπει να υπάρχει το ομαδικό παιχνίδι. Ο Γκάουντλοκ είναι ένας σπουδαίος παίκτης, που έκανε μία σπουδαία καριέρα και σίγουρα πέρυσι είχε σημαντική συμβολή να σωθεί η ομάδα. Αυτή την στιγμή, υπάρχει ένα σοβαρότατο δίλημμα, που εκτός από αγωνιστικό είναι και ηθικό. Η διοίκηση θα πάρει την τελική απόφαση».