Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού και μίλησε με σκληρή γλώσσα στους παίκτες του τριφυλλιού.

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα από τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens στη Euroleagu. Μια μέρα μετά το ματς, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε στην προπόνηση των πράσινων και μίλησε στους παίκτες, θέλοντας να δει αντίδραση από εδώ και στο εξής. Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και σε ορισμένες συμπεριφορές και θέματα πειθαρχίας.

«Στο παρελθόν ήμουν εξαιρετικά αυστηρός σε θέματα πειθαρχίας εξωαγωνιστικής δραστηριότητας. Ίσως ο πιο αυστηρός ιδιοκτήτης ευρωπαϊκής ομάδας σε τέτοια ζητήματα. Να ξέρετε κάτι… Υπάρχουν αγώνες που πρέπει να καταλαβαίνουμε τη σημασία τους. Κάποια πράγματα δεν μπορώ να τα αποδεχθώ.

Ξέρω ποιος ήπιε, πόσο ήπιε και πότε ήπιε. Δεν θα αναφερθώ ονομαστικά αν και γνωρίζω τα πάντα. Δύο μέρες πριν και ξέρετε ποιοι είστε, στις 5 η ώρα το πρωί ήσασταν μεθυσμένοι. Είναι δυνατόν; Όχι. Αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Όχι από τιμωρητική διάθεση, αλλά γιατί πονάω γι’ αυτό.

Σας ρώτησα από την αρχή: έχετε κάποιο παράπονο; Διότι αν υπήρχε κάποιο παράπονο, οκ.

Αφού δεν έχετε εσείς παράπονο, δεν θέλω να έχω ούτε εγώ», ανέφερε μεταξύ άλλων.