Μήτογλου για Ολυμπιακό: «Με τον κόσμο μας μπορούμε να τα καταφέρουμε»

Ο Ντίνος Μήτογλου μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ, αμέσως μετά τη νίκη της ομάδας του επί του Αμαρουσίου (89-99) και σχολίασε το ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Αμαρουσίου (89-99), στο κλιεστό του «Αγίου Θωμά», στην αναμέτρηση που έριξε την αυλαία της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Ο Ντίνος Μήτογλου, αναφέρθηκε στις δηλώσεις του αμέσως μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό (02/01/2026, 21:15), όπως και στην εμφάνιση της ομάδας του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ντίνος Μήτογλου

Για την δύσκολη εβδομάδα με την γρίπη: «Aρχικά συγχαρητήρια στην ομάδα του Αμαρουσίου και τον κόουτς. Σίγουρα ήταν δύσκολη εβδομαδα για εμάς, κάποιοι είχαν γρίπη Α, κάποιοι κορονοϊο, με ψηλό πυρετό. Κάποιοι ήταν στο νοσοκομείο. Κάναμε ατομικές και δουλεύαμε σε δυο γκρουπ, γιατί κάποια παιδιά ήταν στο νοσοκομείο. Χαίρομαι που παρουσιάσαμε καλή εικόνα, ήμασταν βελτιωμένοι. Το Μαρούσι έβγαλε αντίδραση και είμαστε χαρούμενοι για αυτό. Να ξεκουραστούμε και να προετοιμαστούμε για το ντέρμπι».

Για την ενέργεια και την άμυνα: «Παίξαμε σκληρά, ποτέ δεν μπορείς να κάνεις το τέλειο παιχνίδι και δουλειά του κόουτς είναι να μας διορθώνει και να κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε»

Για το ότι σιγά-σιγά επιστρέφουν οι τραυματίες: «Έχουμε ένα ρόστερ που δημιουργήθηκε για να πρωταγωνιστήσει στο υψηλότερο επίπεδο της Ευρωλίγκας. Με την επιστροφή των τραυματιών είναι πολύ μεγάλο το ταλέντο μας και το υλικό μας».

Για το αν επηρεάζει η ταλαιπωρία το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό: «Σίγουρα επηρέασε, αλλά έχουμε δυο μέρες να ξεκουραστούμε και πιστεύω στην έδρα μας με τον κόσμο μας μπορούμε να τα καταφέρουμε»