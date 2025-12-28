O Δημήτρης Φλιώνης συνεχίζει να ανεβαίνει στη λίστα με τους κορυφαίους πασέρ στην ιστορία της ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ πήρε το... θρίλερ με τον Άρη και έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο το 2025. Ένας εκ των κορυφαίων της Ένωσης ήταν ο αρχηγός της που έδωσε λύσεις και στις δύο μεριές του παρκέ. Ο Δημήτρης Φλιώνης τελείωσε την αναμέτρηση με 11 ποντους, 7 ασίστ, 2 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, κάνοντας εξαιρετική δουλειά.

Με αυτές τις 7 ασίστ μάλιστα, ξεπέρασε τον Ντούσαν Σάκοτα και βρίσκεται πλέον στην 6η θέση των κορυφαίων πασέρ στην ιστορίας της Βασίλισσας στη Stoiximan GBL, έχοντας 206 τελικές πάσες.

Πλέον έχει βάλει πλώρη για την πρώτη πεντάδα και την πέμπτη θέση. Εκεί βρίσκεται ο παλιός αρχηγός της ΑΕΚ, Μιχάλης Κακιούζης με 227. Κορυφή στη συγκεκριμένη λίστα ο Νίκος Χατζής που βρίσκεται στις 689 και δείχνει να μην απειλείται από κανέναν.

Ο Φλιώνης βρίσκεται από το 2021 στην Ένωση και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα... γρανάζια στη μηχανή του Σάκοτα. Ένας... εργάτης πάνω στο παρκέ που πολλές φορές κάνει και πράγματα που δεν φαίνονται στην στατιστική.