Η ΑΕΚ δεν ξεχνά τον Γιώργο Μόσχο: «Ο αθλητής που "έπαιξε" με τον θάνατο»

Με ένα ιδιαιτέρως συγκινητικό ποστ, η ΑΕΚ τιμά τη μνήμη του Γιώργου Μόσχου, που μία μέρα σαν σήμερα το 1966 άφησε την τελευταία του πνοή.

Μία ημέρα σαν σήμερα (28/12), ο Γιώργος Μόσχος άφησε την τελευταία του πνοή. Το 1966, πριν από 59 χρόνια, ο θρυλικός γκαρντ της ΑΕΚ έφυγε από τη ζωή, δίνοντας μια γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Οι «κιτρινόμαυροι» φυσικά δεν τον ξεχνούν, κάνοντας ξεχωριστό ποστ για εκείνον. Ο Μόσχος ήταν μέλος της ομάδας που έφτασε ως το Final Four του Κυπέλλου Πρωταθλητιών Ευρώπης το 1966, χρονιά στην οποία εννέα μήνες μετά, στα 29α γενέθλιά του έφυγε από τη ζωή.

Το ποστ της ΑΕΚ

«Ο αθλητής, που «έπαιξε» με το θάνατο!

Ο αλύγιστος «Πικκολίνο».

Ο ηρωικός άσος, με το «5» στη φανέλα, που αναδείχθηκε ως το απόλυτο σύμβολο αυταπάρνησης του ενδόξου Σωματείου μας.

Ο ημιτελικός του F4 του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης στις 30 Μαρτίου 1966 με αντίπαλο τη Σλάβια στο Μιλάνο -όταν και αποκαλύφθηκε, ότι σα νέος «Διγενής Ακρίτας» πάλευε στα «μαρμαρένια αλώνια»- απεδείχθη o «αποχαιρετισμός στα όπλα».

Ο λεοντόκαρδος πλέι μέικερ της μετέπειτα «Βασίλισσας» -ψυχομαχούσε και τρόμαζε, και αυτή ακόμα την αρρώστια, που του έτρωγε τα σωθικά- άντεξε ακόμα εννέα μήνες…

Σαν σήμερα, πριν 59 χρόνια, παραμονή των 29ων γενεθλίων του «τα μελαγχολικά του μάτια τα γεμάτα αναζητήσεις έχουν κλείσει βαριά για έναν ύπνο αιώνιο», έγραφε ο Τύπος. Πανελλήνια συγκίνηση.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΣΧΟΣ.

ΑΘΑΝΑΤΟΣ».