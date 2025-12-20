Χολμς: «Μετρούσα μία μία τις μέρες μέχρι την επιστροφή μου»
Ο Αμερικανός σέντερ έλαμψε με την παρουσία του στην αναμέτρηση κόντρα στον Ηρακλή καθώς 53 ημέρες μετά την επιστροφή του στην ενεργό δράση φρόντισε να κάνει και τη διαφορά για τον Παναθηναϊκό έχοντας 19 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα.
Μετά το τέλος και τη νίκη του Παναθηναϊκού με 97-82, ο Ρισόν Χολμς μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ και είπε χαρακτηριστικά: «Μετρούσα όλες τις μέρες μέχρι την επιστροφή μου. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία αλλά είμαι ενθουσιασμένος που είχα την ευκαιρία να παίξω ξανά με αυτή την ομάδα».
Για την κατάστασή του: «Νιώθω υπέροχα. Όσο ήμουν έξω είδα αγώνες της Euroleague για να μπω στο κλίμα, έτσι ώστε όταν επιστρέψω να μην έχω μείνει πίσω. Κουράστηκα λίγο στο τέλος, αλλά νιώθω υπέροχα, λίγο κουρασμένος αλλά παράλληλα και πολύ χαρούμενος που επέστρεψα και κερδίσαμε» είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε:
«Προς το τέλος κουράστηκα λίγο, είναι φυσιολογικό. Το περίμενα. Ένιωσα καλύτερα από ό,τι περίμενα. Οι προπονητές έκαναν καλή δουλειά για να παραμείνω σε φόρμα. Φάνηκε σήμερα. Είμαι ενθουσιασμένος που είμαι ξανά στο παρκέ με τους συμπαίκτες μου, είναι πολύ ωραία να παίζω μαζί τους.»
Για τη θέση του σέντερ και την παρουσία τριών παικτών: «Έχουμε πολλούς παίκτες που μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Πρέπει να δουλέψουμε, να δούμε τους αγώνες, να ενωθούν τα κομμάτια και να πάρουμε νίκες. Είμαι αισιόδοξος για τη σεζόν. Είχαμε τραυματισμούς στην αρχή. Οι γκαρντς τα πάνε καλά τώρα. Πρέπει να ενωθούμε και να πάρουμε νίκες».
