Η 10η αγωνιστική της GBL ολοκληρώθηκε με πλούσιο θέαμα για ακόμη μία φορά και τον ΕΣΑΚΕ να αναδεικνύει τις 10 καλύτερες φάσεις, με τον Σέιμπεν Λι να βρίσκεται στην κορυφή.

Γνωστό έγινε το καθιερωμένο TOP-10 που ξεχωρίζει τις καλύτερες και πιο εντυπωσιακές φάσεις της 10η αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Στην κορυφή βρίσκεται η εντυπωσιακή συνεργασία του Όμηρου Νετζηπογλου με τον Σέιμπεν Λι, που συνοδεύτηκε από κάρφωμα του Αμερικανού, στην αναμέτρηση του Περιστερίου με τον Ολυμπιακό.

Στη δεύτερη θέση είναι το κάρφωμα του Λέμον, έπειτα από την πάσα ολόκληρου γηπέδου του Σταρκς, στο ματς του Πανιωνίου με τον Προμηθέα στη Γλυφάδα.

Την τριάδα κλείνει ο Άντονις Αρμς της ΑΕΚ, που με εντυπωσιακή ντρίμπλα «crossover», προσπέρασε τον Ρογκαβόπουλο και απογειώθηκε από τον κεντρικό διάδρομο στο καλάθι των «πρασίνων» με ένα κυριαρχικό κάρφωμα.