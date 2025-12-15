Stoiximan GBL: Το TOP-10 της αγωνιστικής
Γνωστό έγινε το καθιερωμένο TOP-10 που ξεχωρίζει τις καλύτερες και πιο εντυπωσιακές φάσεις της 10η αγωνιστικής της Stoiximan GBL.
Στην κορυφή βρίσκεται η εντυπωσιακή συνεργασία του Όμηρου Νετζηπογλου με τον Σέιμπεν Λι, που συνοδεύτηκε από κάρφωμα του Αμερικανού, στην αναμέτρηση του Περιστερίου με τον Ολυμπιακό.
- Σάκοτα: «Έχουμε εξασφαλίσει την πρώτη θέση και αυτό έχει μεγάλη σημασία»
- Τα... διέλυσε όλα ο Καραγιαννίδης και είναι δικαίως ο MVP!
- Αποκαλύφθηκε επίσημα το μπάτζετ της Παρτίζαν: «Μόνο οι Πάρκερ, Μίλτον κοστίζουν 10 εκατ. ευρώ για δύο χρόνια»
Στη δεύτερη θέση είναι το κάρφωμα του Λέμον, έπειτα από την πάσα ολόκληρου γηπέδου του Σταρκς, στο ματς του Πανιωνίου με τον Προμηθέα στη Γλυφάδα.
Δείτε ΕπίσηςΟ εφετινός πήχης του ΠΑΟΚ και τα «αιώνια»… σπασμένα!
Την τριάδα κλείνει ο Άντονις Αρμς της ΑΕΚ, που με εντυπωσιακή ντρίμπλα «crossover», προσπέρασε τον Ρογκαβόπουλο και απογειώθηκε από τον κεντρικό διάδρομο στο καλάθι των «πρασίνων» με ένα κυριαρχικό κάρφωμα.
Δείτε το TOP-10:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.