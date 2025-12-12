Τι αναφέρει το μήνυμα που είχε αποστολέα τον έμπειρο διαιτητή της Stoiximan GBL και απασχόλησε το ελληνικό μπάσκετ τα τελευταία 24ωρα.

Μια ημέρα μετά την ανακοίνωση της ΕΟΚ που ενημέρωσε για τη σύγκλιση έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου για τη διερεύνηση καταγγελίας ενεργού διαιτητή που διευθύνει αγώνες της Stoiximan GBL κατά εν ενεργεία Προέδρου ΚΑΕ της Basket League, σύμφωνα με την οποία ο Πρόεδρος της ΚΑΕ απέστειλε προσωπικό μήνυμα, και το οποίο, σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της ΕΟΚ, εμπίπτει σε ποινικές και πειθαρχικές διατάξεις, φαίνεται πως λύνεται το μυστήριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες το μήνυμα που εστάλη ανέφερε μεταξύ άλλων: «Συγχαρητήρια για χθες πρέπει να νιώθεις περήφανος για τον εαυτό σου… Δείξε το μήνυμα στο Λιόλιο, τον Μαυραγάνη και τον Κορομηλά! Όλα θα βγουν στην επιφάνεια, ένας ένας θα φεύγετε από το μπάσκετ».

Η ΕΟΚ παρέπεμψε το θέμα στις αρμόδιες αρχές που πλέον θα επιληφθούν για να διαλευκανθεί η υπόθεση.

Μια ημέρα νωρίτερα άλλωστε, με αφορμή το μήνυμα που στάλθηκε έσπευσε να εξηγήσει πως «τα περιεχόμενα σε αυτό γραφόμενα συνιστούν πράξεις που περιέχονται στους Κανονισμούς της ΕΟΚ, του ΕΣΑΚΕ και του ποινικού κώδικα, και οι σχετικές αναφορές τόσο για τον διαιτητή όσο και για το Πρόεδρο της ΕΟΚ θα πρέπει να παραπεμφθούν στις αρμόδιες Αρχές».