ΑΕΚ για Γέλοβατς: «4 χρόνια και σαν να ήταν χθες, δεν σε ξεχνάμε Στέβαν»

Η ΑΕΚ με ανάρτηση της έδειξε για άλλη μια φορά πως θα έχει για πάντα στην καρδιά της τον Στέβαν Γέλοβατς που έφυγε από τη ζωή πριν 4 χρόνια.

Στις 5 Δεκεμβρίου του 2021 ο Στέβαν Γέλοβατς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 32 ετών, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένεια της ΑΕΚ και όλου του αθλητισμού και του μπάσκετ.

Οι άνθρωποι της Βασίλισσας φυσικά δεν γινόταν να ξεχάσουν τον Σέρβο και με ανάρτηση τους, τίμησαν την μνήμη του. Ένας άνθρωπος που έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή και σε τόσο μικρή ηλικία. Η φανέλα του Γέλοβατς βρίσκεται στην οροφή της SUNEL Arena, αφού η ΑΕΚ την έχει αποσύρει.

Το όνομα του Σέρβου έχει πάρει και το γυμναστήριο του γηπέδου. Κανείς δεν ξεχνά τον Γέλοβατς. Για πάντα στο μυαλό και την καρδιά όλων!

«5 Δεκεμβρίου 2021: Τρία χρόνια από την αποφράδα ημέρα, που έσβησε το χαμόγελο του. Για πάντα μαζί μας», έγραψε η ΚΑΕ.